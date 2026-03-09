पेट दर्द के इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड में आकराभट्टा स्थित हार्दिक अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया. पेट दर्द की शिकायत पर दो दिन पहले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. यह घटना निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

जिले के आबूरोड में पेट दर्द की शिकायत होने पर युवक को दो दिन पहले हार्दिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में उपचार के दौरान बीती रात युवक की अचानक मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण युवक की जान गई है. इसलिए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं घटना की सूचना मिलते ही आबूरोड शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया.

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर सही उपचार मिलता और लापरवाही नहीं होती, तो शायद युवक की जान बच सकती थी. वहीं दूसरी ओर जिले के चिकित्सा विभाग की उदासीनता भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि कई बार शिकायतों के बावजूद निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती.

अब देखना यह होगा कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा.