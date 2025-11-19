कॉलेज में 19 वर्षीय युवती ने उठाया खौफनाक कदम, देखकर मां के उड़े होश

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ के निजी कॉलेज में काम करने वाली एक चपरासी महिला की 19 वर्षीय बेटी प्रिंसी ने कॉलेज के ही एक कमरे में पंखे के हुक से चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. युवती आज सुबह 9 बजे से ही कमरे में थी. जब युवती की मां उस कमरे से कैंटीन की चाबी लेने गई, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था.

काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर युवती की मां रेखा ने इसकी सूचना कॉलेज के स्टाफ को दी. स्टाफ के द्वारा कमरे के पीछे जाकर खिड़की में से जब कमरे के अंदर देखा, तो युवती पंखे से लटकते हुए दिखाई दी. कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी गई.

सूचना मिलते डीएसपी प्रशांत कौशिक ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज के स्टाफ की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा और अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डीएसपी ने बताया कि अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अभी तक युवती के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है.

मृतका प्रिंसी करना चाहती थी बीएसटीसी

मृतका प्रिंसी (19) की मां रेखा पत्नी देवी लाल निवासी गांव 5 ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से इस कॉलेज में चपरासी के पद पर रहकर कार्य कर रही है और कॉलेज में ही उसकी छोटी सी कैंटीन भी चला रही है, उसके पति देवीलाल मजदूरी करते हैं. रेखा ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से ही अपनी तीन बेटियों, एक बेटे और पति के साथ कॉलेज के ही एक कमरे में रह रही है.

आज सुबह उसके पति देवीलाल मजदूरी पर चले गए थे और दो बेटियां और एक बेटा स्कूल चले गए थे. उन्होंने बताया कि उसकी 19 वर्षीय बड़ी बेटी प्रिंसी ने हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और वह बीएसटीसी करना चाहती थी. मगर उसका चयन बीएसटीसी में नहीं हो पाया. रेखा ने बताया कि कुछ देर बाद सुबह करीब 9 बजे वह घर पर उसकी बेटी प्रिंसी को कमरे में छोड़कर कॉलेज में काम करने के लिए चली गई.

काफी देर तक कमरे का दरवाजा नही खुलने पर आत्महत्या का लगा पता

रेखा ने बताया कि आज दोपहर करीब 12:30 बजे वह कॉलेज से जब अपने कमरे पर कैंटीन की चाबी लेने आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. उन्होंने बताया कि उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए प्रिंसी को आवाज लगाई और दरवाजे को नॉक किया मगर काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला और न ही अंदर से कोई आवाज आई. रेखा ने बताया कि दरवाजा नहीं खुलने पर उसने इसकी सूचना कॉलेज के स्टाफ को दी.

स्टाफ को जब रेखा ने बताया तो स्टाफ ने कमरे के पीछे जाकर कमरे की खिड़की से अंदर देखा, तो प्रिंसी छत पर लगे पंखे के हुक से फांसी का फंदे से लटक रही थी. स्टाफ के द्वारा इसकी सूचना कॉलेज के प्रिंसिपल को दी गई. कॉलेज के प्रिंसिपल को सूचना मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना तुरंत अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी. सूचना मिलने पर डीएसपी प्रसाद कौशिक और एएसआई कालूराम मीणा मौके पर पहुंचे.

दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची पुलिस

डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो दरवाजा उस समय भी बन्द था. उन्होंने बताया कि पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची, तो देखा कि प्रिंसी ने मेज पर पानी का कैम्पर रखकर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या की है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने स्टाफ की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा और अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया. शव को मोर्चरी में पहुंचाने के बाद जब पुलिस ने मृतका की मां रेखा से जानकारी लेना चाही, तो रेखा की मां सदमे के कारण कुछ खास नहीं बता पाई.

डीएसपी ने बताया कि मृतका प्रिंसी के पिता देवीलाल ने मर्ग दर्ज करवाई है. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है. डीएसपी ने बताया कि पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच के रही है.