श्री गंगानगर में रात 11:30 बजे 6 सरपंच और 3 ग्रामीण टंकी से उतरे, विकास अधिकारी को किया APO, जानें मामला

Sri ganganagar News: श्री गंगानगर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव राम नारायण बड़गुजर ने रात करीब 10 बजे विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर को एपीओ करने के आदेश जारी के दिये हैं. आदेशों के अनुसार, बीडीओ का आगामी आदेशों तक मुख्यालय जयपुर रहेगा.

बीडीओ को एपीओ करने के आदेश जारी होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली. गांव 3 एनडी में मौके पर मौजूद डीएसपी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दिव्या चावला, एसएचओ ईश्वर जागिड़, जलदाय विभाग के गौरव कम्बोज के द्वारा टंकी पर चढ़े सरपंचों से उतरने की अपील की गई. वही बीडीओ के एपीओ होने के आदेश आते ही सरपंच समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने ढोल बजाकर आदेश का स्वागत किया.

विकास अधिकारी को एपीओ करने के आदेश आने के बाद टंकी पर चढ़े सरपंचों से डीएसपी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दिव्या चावला, एसएचओ ईश्वर जांगिड़ और जलदाय विभाग के एईन गौरव कंबोज के द्वारा नीचे आने की समझाइश की गई. मगर टंकी पर चढ़े 6 सरपंच और 3 ग्रामीण पूर्व विधायक पवन दुग्गल और अपने अन्य सरपंच साथियों के आने के बाद नीचे उतरने की बात पर अड़ गए और करीब 1 घंटे बाद रात लगभग 11:30 बजे पूर्व विधायक पवन दुग्गल, विष्णु भांभू, सरपंच भागीरथ शर्मा, मनवीर सिंह और राजकुमार सहित अन्य सरपंचों के मौके पर पहुंचने पर गांव 3 एन डी में टंकी पर चढ़े 4 सरपंच और गांव 9 एलएम में टंकी पर चढ़े 2 सरपंच और 3 ग्रामीण नीचे उतर आए. सभी के सकुशल नीचे उतरने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली.

पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि जिला प्रशासन की कमी के कारण सरकार को विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने में देरी हुई है. आज जब सरकार के पास यह मामला पहुंचा तो सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विकास अधिकारी को एपीओ कर दिया है उन्होंने बताया कि कल बुधवार को धरनास्थल पर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी.

