Rajasthan Politics News: चेनाब का पानी राजस्थान से गुजरात: मोदी सरकार की योजना, पुरानी कांग्रेस पर शेखावत का हमला

Rajasthan Politics News: केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को श्रीगंगानगर दौरे के दौरान पूर्व कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने 1960 के सिंधु जल समझौते को भारत की “ऐतिहासिक भूल” करार देते हुए कहा कि तत्कालीन नेहरू सरकार ने व्यक्तिगत सम्मान और “पाकिस्तान से शांति खरीदने” की लालसा में 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया, जबकि भारत को सिर्फ 20% मिला.
Rajasthan Politics News: श्रीगंगानगर. केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को श्रीगंगानगर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सिंधु जल समझौते को भारत के लिए ऐतिहासिक भूल बताते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने दूरदर्शिता की कमी दिखाई और व्यक्तिगत सम्मान की लालसा में ऐसा सौदा किया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया. शेखावत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है. अब चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान की बजाय राजस्थान के सुदूर सीमावर्ती जिलों से होता हुआ गुजरात तक पहुंचेगा, जो भारत के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा.
शेखावत ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय के डेलीगेशन में शामिल एक इंजीनियर ने नेहरू को सलाह दी थी कि अगर झेलम, चेनाब और सिंधु नदियां पाकिस्तान को और रावी, व्यास व सतलज भारत को मिलती हैं, तो कमांड एरिया के आधार पर पानी का बंटवारा न स्वीकार करें. इंजीनियर ने चेतावनी दी थी कि इससे भारत के लिए भविष्य में बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी. लेकिन नेहरू ने कहा, “मैं पाकिस्तान को पानी देकर हमेशा शांति खरीदना चाहता हूं.” आज 65-66 साल बाद इस समझौते पर आत्मचिंतन की जरूरत है. शेखावत ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी सरकार से शांति की उम्मीद की जा सकती है, जिसने भारत को 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को सौंप दिया और हमें सिर्फ 20 प्रतिशत मिला?
उन्होंने आगे कहा कि भारत को मिला 20 प्रतिशत पानी भी महाराजा गंगा सिंह की दूरदृष्टि का नतीजा है. अगर महाराजा ने गंग नहर का निर्माण जैसलमेर तक न करवाया होता, तो रावी नदी भी पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती. आज राजस्थान के किसान और सीमावर्ती इलाके इस पानी पर निर्भर हैं, लेकिन समझौते की वजह से भारत का बड़ा नुकसान हुआ. शेखावत ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार अब इस अन्याय को सुधार रही है. चेनाब का पानी अब राजस्थान के बारमेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे जिलों से गुजरते हुए गुजरात पहुंचेगा, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और विकास को नई ऊर्जा मिलेगी.
दौरे के दौरान शेखावत ने स्थानीय किसानों से बात की और जल संरक्षण की योजनाओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के जल संसाधनों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि सिंधु जल समझौता लंबे समय से विवाद का विषय रहा है. विपक्षी कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा गर्माने की संभावना है. शेखावत का यह दौरा राजस्थान में जल नीति को लेकर केंद्र की नई दिशा का संकेत देता है, जो पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे को पुनर्विचार करने की दिशा में कदम उठा सकता है.