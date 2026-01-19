अनूपगढ़ में मिला युवती का शव, मृतका के भाई ने साथी मजदूर पर लगाए आरोप

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में ईंट भट्ठे पर बनी डिग्गी में एक 18 वर्षीय युवती का शव मिला, जिसको लेकर
मृतका के भाई ने साथी मजदूर पर रेप कर हत्या के आरोप लगाए.
Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के गांव 87 जीबी में फौजी ईंट भट्ठे पर बनी डिग्गी में एक 18 वर्षीय युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका अपने भाई और मां के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करती थी.
मृतका के परिजनों ने अन्य श्रमिकों की सहायता से शव को डिग्गी में से बाहर निकालकर इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी. मृतका के भाई संतोष ने बताया कि मृतका के पहने हुए कपड़ो में ईंट भट्ठे पर ही काम करने वाले मजदूर राजकुमार की 2 फोटो भी मिली है.
नेशनल हाइवे 911 किया जाम
मृतका के भाई और श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि राजकुमार ने उसकी बहन से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुस्साए श्रमिक लाठी-डंडे लेकर नेशनल हाइवे 911 पर पहुंचे और सड़क को जाम कर दिया.
मौके पर पहुंचे एएसआई कालूराम मीना के द्वारा श्रमिकों से समझाइस की जा रही है लेकिन श्रमिक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं. बताया जा रहा है कि मृतका यूपी की शाहजहांपुर जिले के निवासी है और 3 महीने पहले वो मजदूरी करने के लिए ईंट भट्ठे पर आए थे.
बहन का शव ईंट भट्टे पर बनी डिग्गी में तैरता हुई दिखाई दिया
मृतक के भाई संतोष (19) पुत्र सुरेश कुमार ने बताया कि रात करीब 1 बजे जब वह उठा तो उसकी बहन अपने बिस्तर पर नहीं थी. उन्होंने बताया कि अन्य श्रमिकों के साथ मिलकर उसने अपनी बहन की तलाश शुरू की तो रात करीब 3 बजे उसकी बहन का शव ईंट भट्टे पर बनी डिग्गी में तैरता हुई दिखाई दिया. उन्होंने बताया कि अन्य श्रमिकों की मदद से शव को डिग्गी से बाहर निकाला गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए कपड़े की जेब में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर राजकुमार की दो फोटो मिली है.
संतोष और अन्य श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि राजकुमार ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर उसके हत्या कर दी है.
ईंट भट्ठे के मुनीम सुरेन्द्र मोंगा ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो शव को बाहर निकाल लिया गया था. उन्होंने बताया कि युवती के द्वारा आत्महत्या की गई है लेकिन जब से यह घटना हुई है तब से राजकुमार ईंट भट्टे पर नहीं आया है.
एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि मजदूरों से समझाइस कर सड़क पर लगा जाम खुलवाया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. शव को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है.
