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Anupgarh: स्लॉट और बायोमेट्रिक सिस्टम से मचा हंगामा, किसानों ने SDM ऑफिस के सामने ताली बजाकर किया विरोध

Anupgarh News: अनूपगढ धान मंडी के व्यापारियों, मजदूरों और किसानों ने गेहूं खरीद की स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर SDM ऑफिस के सामने ताली बजाकर जमकर विरोध किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 07, 2026, 07:20 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 07:20 PM IST

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Anupgarh: स्लॉट और बायोमेट्रिक सिस्टम से मचा हंगामा, किसानों ने SDM ऑफिस के सामने ताली बजाकर किया विरोध

Anupgarh News: इस बार सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने के लिए स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रकिया को अनिवार्य कर दिया है. समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया का अनूपगढ़ क्षेत्र के किसान, मजदूर और व्यापारी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं.

आज मंगलवार को एडीएम कार्यालय के सामने अनूपगढ धान मंडी के व्यापारियों, मजदूरों और किसानों के द्वारा एक दिन का धरना लगाकर स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया को रद्द कर पुरानी प्रक्रिया से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने की मांग की जा रही है.

धरने पर मौजूद लोगों के द्वारा ताली बजाकर सरकार से मांग की गई है कि राज्य भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पुरानी प्रक्रिया के साथ की जाए. किसान नेता श्योपत मेघवाल ने कहा कि अगर सरकार पुरानी प्रक्रिया को लागू नहीं करती तो क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे. वहीं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील गोदारा ने कहा कि कल सोमवार को मंत्री सुमित गोदारा से मिलकर आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया था लेकिन उनके द्वारा भी कोई संतुष्टि जनक जवाब नहीं दिया गया.

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स्लॉट प्रक्रिया किसानों और व्यापारियों के लिए समस्या
व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील गोदारा ने बताया कि अनूपगढ़ व्यापार मंडल के नेतृत्व में नई धान मंडी के व्यापारी नई स्लॉट प्रक्रिया का विरोध करते हुए प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंप कर इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर चुके हैं. लेकिन प्रशासन और सरकार ने व्यापारियों और किसानों की इस महत्वपूर्ण मांग की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है. उन्होंने बताया कि नई स्लॉट प्रक्रिया से धान मंडी में किसानों और व्यापारियों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

बायोमेट्रिक प्रक्रिया का विरोध
किसान नेता श्योपत मेघवाल ने बताया कि किसान जब अपनी गेंहू का बेचान कर देगा और बेचान के बाद जब बेची गई फसल का बिल बनाया जाएगा तो उस किसान को बायोमेट्रिक पद्दति से गुजरना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन होगी उस व्यक्ति को मौके पर आकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा तब जाकर किसान के द्वारा बेची गई फसल का बिल बनेगा जो अव्यापारिक है.

मंत्री से की थी मुलाकात
व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा और कोषाध्यक्ष सुनील चावला ने बताया कि कल सोमवार को हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की सभी मंडियों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयपुर में मंत्री सुमित गोदारा से मिले थे और उन्हें स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया से आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया था.

अध्यक्ष सुनील गोदारा ने कहा कि मंत्री सुमित गोदारा ने स्लॉट प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया है लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया को नहीं हटाया जाएगा. अध्यक्ष ने बताया कि मंत्री के द्वारा व्यापारियों को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया.
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