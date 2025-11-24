Zee Rajasthan
Anupgarh: BDO को निलंबित करने की मांग को लेकर सरपंचों में बढ़ा रोष, 12 दिन से भूख हड़ताल जारी

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर को निलंबित करवाने की मांग के चलते सरपंचों की भूख हड़ताल 12वें दिन जारी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 24, 2025, 05:15 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 05:15 PM IST

Anupgarh: BDO को निलंबित करने की मांग को लेकर सरपंचों में बढ़ा रोष, 12 दिन से भूख हड़ताल जारी

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर को निलंबित करवाने की मांग को लेकर आज सोमवार को सरपंचों का धरना 18वें दिन और भूख हड़ताल 12वें दिन जारी है.

सरपंचों ने बताया कि लगातार 18 दिनों से 32 ग्राम पंचायतों के 32 सरपंच आंदोलन कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनकी सुध तक नहीं ली, जिससे आंदोलन कर रहे सरपंचों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ रहा है. आज सरपंचों, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीण एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे लेकिन कार्यालय में एसडीएम के नहीं होने पर सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय के गेट के सामने ही धरना लगा दिया.

सरपंच करीब 40 मिनट तक प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार करते रहे लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय के गेट पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया. सरपंचों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 25 नवंबर तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तो सरपंच विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनी पानी के ओवरहेड टंकियों पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं, भूख हड़ताल पर बैठे हार्ट के मरीज सरपंच सुभाष सहारण ने आज से अपनी दवाइयां भी त्याग दी हैं.

40 मिनट तक किया प्रशासन का इंताजर
सरपंच यूनियन के अध्यक्ष एलसी डाबला ने बताया कि धरने पर बैठे हुए सरपंच एसडीएम कार्यालय में मांग को लेकर एसडीएम ज्ञापन सौंपने गए थे लेकिन मौके पर एसडीएम नहीं थे. एसडीएम को इसकी सूचना फोन के जरिए दी गई तो एसडीएम ने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार दिव्या चावला कार्यालय आ रही है. ज्ञापन देने पहुंचे सभी सरपंच एसडीएम कार्यालय के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए. करीब 40 मिनट तक सरपंचों ने प्रशासन का इंतजार किया लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.

गेट पर ज्ञापन किया चस्पा
सरपंच भागीरथ शर्मा ने बताया कि 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो सरपंचों के द्वारा ज्ञापन को एसडीएम कार्यालय के गेट पर चस्पा कर दिया गया. उन्होंने बताया कि प्रशासन सरपंचों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है इसलिए सरपंचों को मजबूरन आंदोलन को उग्र करना पड़ रहा है.

25 नवंबर को चढेगें पानी की टंकियों पर
सरपंचों ने बताया कि पिछले 18 दिनों से सरपंच आंदोलन कर रहे हैं मगर प्रशासन उनकी सुध तक नहीं ले रहा है इसलिए सरपंचों ने निर्णय लिया है कि अगर विकास अधिकारी को मंगलवार तक निलंबित नहीं किया जाता तो 32 ग्राम पंचायतों के सरपंच अपनी अपनी ग्राम पंचायत में वाटर वर्क्स की पानी की टंकियों पर चढ़कर विरोध दर्ज करवाएंगे. उन्होंने बताया कि पिछले 12 दिनों से सरपंच जरनैल सिंह जम्मू और सरपंच सुभाष सहारण भूख हड़ताल पर बैठे हैं. सुभाष सहारण पिछले 10 सालों से हार्ट के मरीज है. प्रशासन के द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर आज से सरपंच सुभाष सहारण ने अपनी हार्ट की दवाइयों को भी त्याग दिया है.

ग्रामीणों को हो रही है परेशानी
सरपंच भागीरथ ने बताया कि अनूपगढ़ की 32 ग्राम पंचायतों के सरपंच लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे ग्राम पंचायत में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है. उन्होंने बताया कि वही गाँवो में एसआईआर का कार्य भी चल रहा है जिससे आमजन को भी काफी परेशानी हो रही है. 32 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के द्वारा विकास अधिकारी को निलंबित करने की मांग की जारी है लेकिन प्रशासन और सरकार सरपंचों की इस मांग की ओर ध्यान नहीं दे रही.

एसआईआर के कार्य में थे व्यस्त
करीब 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची तहसीलदार दिव्या चावला ने बताया कि वह फील्ड में एसाआईआर का कार्य कर रही थी. इसी कार्य के चलते वह व्यस्त थी जैसे ही एसडीएम के द्वारा उन्हें सूचना मिली तो वह तुरंत ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंची लेकिन तब तक सरपंच ज्ञापन को चस्पा करके रवाना हो चुके थे.

