अनूपगढ़ में दिनदहाड़े हमला, 7 बदमाशों ने युवक को किया लहूलुहान

Rajasthan News: अनूपगढ़ में 7-8 बदमाशों ने दिनदहाड़े लोहे की रॉड से कुलविंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बीकानेर रेफर किया गया. बीच-बचाव में उसका दोस्त भी घायल हुआ. पुलिस हमले के कारणों का पता लगा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.
Anupgarh news: अनूपगढ़ में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हमला हुआ है, जहां वेयरहाउस के पास चार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 7-8 बदमाशों ने गांव सलेमपुरा निवासी कुलविंद्र सिंह नामक युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले में कुलविंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर (बीकानेर) रेफर किया गया है.
बीच-बचाव करने पर दोस्त को भी पीटा
एएसआई कालूराम मीणा ने आज (बुधवार) बताया कि यह घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की है. घायल युवक के दोस्त, जगमीत सिंह पुत्र कौर सिंह (निवासी 22 ए) ने अनूपगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.जगमीत सिंह अपने दोस्त कुलविंद्र सिंह के साथ वेयरहाउस के पास खड़ा था, तभी हाथों में लोहे की रॉड लिए हमलावर वहां पहुंचे और कुलविंद्र सिंह पर हमला कर दिया. एएसआई मीणा ने बताया कि अभी तक हमले के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है.जगमीत सिंह ने जब कुलविंद्र को बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे भी लोहे की रॉड से पीटा, जिससे उसके पैर में चोट आई है.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
हमलावर कुलविंद्र सिंह को बेसुध होकर सड़क पर गिरा देखकर उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गंभीर घायल कुलविंद्र सिंह को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया.
एएसआई मीणा ने बताया कि युवक की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस अभी तक उसके बयान नहीं ले पाई है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.
