Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अनूपगढ़ में दिनदहाड़े हमला, 7 बदमाशों ने युवक को किया लहूलुहान

Rajasthan News: अनूपगढ़ में 7-8 बदमाशों ने दिनदहाड़े लोहे की रॉड से कुलविंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बीकानेर रेफर किया गया. बीच-बचाव में उसका दोस्त भी घायल हुआ. पुलिस हमले के कारणों का पता लगा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Nov 12, 2025, 04:48 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? जानें ताजा अपडेट
9 Photos
Rajasthan news

राजस्थान के कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? जानें ताजा अपडेट

राजस्थान में सर्दी की दस्तक, माउंट आबू में कड़ाके की ठंड शुरू, जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की दस्तक, माउंट आबू में कड़ाके की ठंड शुरू, जानें मौसम का ताजा अपडेट

सर्दी के मौसम में खाएं ये राजस्थानी फेमस लड्डू, हड्डियों होंगी मजबूत!
7 Photos
Rajasthan famous dish

सर्दी के मौसम में खाएं ये राजस्थानी फेमस लड्डू, हड्डियों होंगी मजबूत!

ट्रक में घुसा 4 फीट लंबा कोबरा, सर्विस स्टेशन पर मचा हड़कंप, देखें फोटोज
6 Photos
kota news

ट्रक में घुसा 4 फीट लंबा कोबरा, सर्विस स्टेशन पर मचा हड़कंप, देखें फोटोज

अनूपगढ़ में दिनदहाड़े हमला, 7 बदमाशों ने युवक को किया लहूलुहान

Anupgarh news: अनूपगढ़ में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हमला हुआ है, जहां वेयरहाउस के पास चार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 7-8 बदमाशों ने गांव सलेमपुरा निवासी कुलविंद्र सिंह नामक युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले में कुलविंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर (बीकानेर) रेफर किया गया है.

बीच-बचाव करने पर दोस्त को भी पीटा
एएसआई कालूराम मीणा ने आज (बुधवार) बताया कि यह घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की है. घायल युवक के दोस्त, जगमीत सिंह पुत्र कौर सिंह (निवासी 22 ए) ने अनूपगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.जगमीत सिंह अपने दोस्त कुलविंद्र सिंह के साथ वेयरहाउस के पास खड़ा था, तभी हाथों में लोहे की रॉड लिए हमलावर वहां पहुंचे और कुलविंद्र सिंह पर हमला कर दिया. एएसआई मीणा ने बताया कि अभी तक हमले के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है.जगमीत सिंह ने जब कुलविंद्र को बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे भी लोहे की रॉड से पीटा, जिससे उसके पैर में चोट आई है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
हमलावर कुलविंद्र सिंह को बेसुध होकर सड़क पर गिरा देखकर उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गंभीर घायल कुलविंद्र सिंह को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एएसआई मीणा ने बताया कि युवक की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस अभी तक उसके बयान नहीं ले पाई है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Anupgarh news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news