Anupgarh: घर पर अकेली महिला ने बदमाशों के उड़ाए 'छक्के',डर से मारे भागते आए नजर!

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ में छत के रास्ते से बदमाश घुस गए, जिसमें बदमाश घर में घुसे उस समय महिला घर पर अकेली थी. महिला ने बदमाश के पैरों पर डंडे से वार किया.
Trending Photos
Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 24 में आज बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे लालचंद ठेकेदार के घर में छत के रास्ते से बदमाश घुस गए, जिसमें बदमाश घर में घुसे उस समय महिला घर पर अकेली थी. महिला ने एक बदमाश के पैरों पर डंडे से वार किया और महिला बदमाशों से छिपने के लिए घर में बने दूसरे कमरे में चली गई.
एक बदमाश उस महिला के पीछे कमरे में घुसा और महिला के सिर पर किसी हथियार से हमला किया, हालांकि हमले से महिला के सिर पर मामूली सी चोट आई है. महिला ने दूसरे कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना फोन के जरिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दी.
सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य घर पहुंचे. परिवार के लोगों ने पड़ोसियों की सहायता से आसपास बदमाशों की तलाश की लेकिन बदमाश फरार हो चुके थे. परिजनों ने इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी. सूचना मिलने पर एएसआई रामकुमार टीम के साथ मौके में पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी.
सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुसे बदमाश
कृष्णा (35) पुत्री लालचंद ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य अनूपगढ़ में ही किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. उन्होंने बताया कि आज सुबह करीब 11:30 बजे वह घर के बाथरुम में थी. उसी समय उसने छत का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी और सीढ़ियों से उतरते हुए किसी के पैरों की आवाज सुनी. कृष्ण ने बताया कि जब उसने बातों से बाहर आकर देखा तो एक 15-16 साल का एक बदमाश सीढ़ियों पर खड़ा था.
कृष्णा ने डंडे से बदमाश पर किया वार
कृष्णा ने बताया कि युवक ने उसे देखते ही उसकी ओर आने की कोशिश की तो कृष्णा ने कमरे में रखे हुए डंडे से उस बदमाश के पैरों पर वार कर दिया. कृष्णा के द्वारा अचानक वार करने से वह बदमाश लड़खड़ा गया और कृष्णा घर के दूसरे कमरे में भाग कर चली गई. बदमाश भी कृष्णा के पीछे चला गया और कमरे में जाकर उसने किसी हथियार से कृष्णा के सिर पर वार किया, जिससे कृष्ण को चक्कर आ गए. बदमाश ने पलाश फेंककर कृष्णा पर दोबारा हमला किया लेकिन कृष्णा इस हमले में बच गई और कमरे में रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया.
कृष्णा ने खुद को कमरे में बंद कर बचाई जान
कृष्णा ने बताया कि जब बदमाश ने उस पर दूसरा हमला किया तो उस हमले में वह बच गई और वह इस कमरे से भाग कर दूसरे कमरे में चली गई. उन्होंने बताया कि उसने दूसरे कमरे को अंदर से बंद कर लिया. कमरा बंद करने के बाद उसने फोन के जरिए इसकी सूचना विवाह समारोह में शामिल होने गए अपने परिवार के सदस्यों को दी लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए थे.
3-4 बदमाश घुसे थे घर में
कृष्णा ने बताया कि एक 15-16 साल का बदमाश घर में घुस गया था जबकि दो-तीन बदमाश ऊपर सीढ़ियों के दरवाजे के पास खड़े होकर घर में घुसे हुए बदमाश को कोई दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे. कृष्णा ने बताया कि ऊपर खड़े बदमाशों में से कोई भी बदमाश नीचे नहीं आ पाया, जिस कारण से बड़ी घटना घटित होने से बच गई.
5 दिनों में दूसरी बार हुई घटना
कृष्णा के भाई देवीलाल ने बताया कि उसकी बहन के द्वारा सूचना देने के बाद वह अपने पिता और छोटे भाई के साथ घर पहुंचा. उन्होंने बताया कि उसे समय घर के बाहर पड़ोसियों की काफी भीड़ थी. पड़ोसियों की मदद से आसपास गलियों में बदमाशों की तलाश की गई मगर बदमाश कहीं भी नहीं मिले. देवीलाल ने बताया कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे भी कुछ बदमाश छत के रास्ते से ही घर में घुस आए थे लेकिन उस समय शोर मचाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. उन्होंने बताया कि हालांकि परिवार के द्वारा इसकी सूचना पुलिस थाने में नहीं दी गई थी.
पुलिस ने की जांच शुरू
सूचना मिलने पर एएसआई रामकुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शीघ्र ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.