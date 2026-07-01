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अनूपगढ़ में EO के खिलाफ व्यापारियों का मोर्चा, बाजार बंद की चेतावनी

Anupgarh News: अनूपगढ़ नगरपालिका के ईओ मनीष कुमार पारीक और पूर्व पार्षद राजेंद्र चलाना के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है. संगठनों ने ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभागीय कार्रवाई और तबादले की मांग की है. चेतावनी दी गई है कि मांगें नहीं मानी गईं तो बाजार बंद कर आंदोलन किया जाएगा.
 

Edited bySneha AggarwalReported byPradeep Suthar
Published: Jul 01, 2026, 05:15 PM|Updated: Jul 01, 2026, 05:15 PM
अनूपगढ़ में EO के खिलाफ व्यापारियों का मोर्चा, बाजार बंद की चेतावनी
Image Credit: Anupgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ नगरपालिका में 2 दिन पहले ईओ मनीष कुमार पारीक और पूर्व पार्षद राजेन्द्र चलाना के बीच हुआ विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है.

पूर्व पार्षद पर राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज होने के बाद अब शहर के व्यापारी संगठनों, मजदूर यूनियनों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है. आज बुधवार को बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यापार मंडल में बैठक का आयोजन किया.

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ईओ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए

बैठक में नगरपालिका ईओ की तरफ से पूर्व पार्षद राजू चलाना पर दर्ज करवाई गए मुकदमें के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए ईओ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए. बैठक के बाद जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर नगरपालिका के ईओ मनीष पारीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, विभागीय कार्रवाई करने तथा उनका अनूपगढ़ नगरपालिका से हटाने की मांग की.

बाजार बंद करने की दी चेतावनी

व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील गोदारा ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि यदि समय रहते उनकी मांगे नहीं की गई तो शहर के व्यापारी, मजदूर, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठन मजबूर होकर बाजार बंद कर व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे.

व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित अन्य लोगो ने आरोप लगाया कि ईओ से किसी कार्य के लिए जाओ तो ईओ के पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि मुझसे अच्छा ईओ मिलता है तो मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए. अध्यक्ष गोदारा ने कहा कि जब बहस हुई है तो बहस दोनों पक्ष की तरफ से हुई है, किसी प्रकार की कोई मारपीट या ऐसा नहीं हुआ कि पूर्व पार्षद की तरफ से राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई हो. उन्होंने आरोप लगाया गया है कि वर्तमान ईओ का व्यवहार आमजन, जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के प्रति संतोषजनक नहीं है.

अभद्र व्यवहार और जातिसूचक शब्द

उन्होंने कहा कि ईओ को अनूपगढ़ में पदस्थापित हुए अभी लगभग 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान उनके खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. आरोप है कि वे कई बार कार्यालय समय में अनुपस्थित रहते हैं और आम लोगों, जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व वार्ड पार्षद राजेंद्र चलाना और उनके साथ गए वार्डवासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जातिसूचक शब्द कहे गए.

साथ ही पार्षद के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया. पार्षद की ओर से भी पुलिस थाने में परिवाद दिया गया है और उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए. बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि इससे पहले एक अधिवक्ता के साथ भी ईओ का विवाद हो चुका है. उस मामले के बाद नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था. ईओ आम नागरिकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा जैसे मुकदमे दर्ज करवाने का दबाव बनाते हैं, जिससे शहर के लोगों में भय का माहौल बन रहा है कि कहीं उन्हें भी झूठे मामलों में न फंसा दिया जाए.

व्यापारी संगठनों और मजदूर यूनियनों ने प्रशासन से मांग की है कि ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विभागीय जांच और कार्रवाई की जाए तथा उन्हें शीघ्र अनूपगढ़ से हटाया जाए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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