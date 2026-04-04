अनूपगढ़ में गेहूं खरीद से पहले जोरदार हंगामा, बारदाना दूसरी मंडियों में भेजने पर किसानों का फूटा गुस्सा

Anupgarh News: सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने के लिए अनूपगढ़ में करीब साढे़ आठ लाख बैग बारदाने के रूप में भिजवाये है. यह बारदाना एफसीआई के द्वारा गांव 17 ए में किराए पर लिए गए शक्ति गोदाम में रखा हुआ है.

एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा आज इस बारदाने को पिकअप में भरवा कर अन्य मंडियों के खरीद केंद्र पर भिजवाया जा रहा था. जब इसकी जानकारी अनूपगढ़ के किसानों और व्यापारियों को मिली तो काफी किसान और व्यापारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील के द्वारा के नेतृत्व में एफसीआई के गोदाम पहुंचे और इसका जमकर विरोध किया.

40 प्रतिशत बारदाना ही अनूपगढ़ भिजवाया गया

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किसानों और व्यापारियों ने बारदाने से भरी हुई पिकअप को भी मौके पर ही खाली करवा दिया. व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील गोदारा ने बताया कि सरकार के द्वारा अभी तक गेहूं की आवक के अनुसार, मात्र 40 प्रतिशत बारदाना ही अनूपगढ़ में भिजवाया गया है और इस बारदाने को अन्य मंडियों में भिजवाया जा रहा है. अन्य मंडियों में बारदाना भिजवाया जाने के कारण आगामी दिनों में यहां के किसानों को समय पर बारदाना नहीं मिल पाएगा.

किसान और व्यापारी ने दी आंदोलन की चेतावनी

किसान और व्यापारियों ने एफसीआई के अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर यहां का बारदाना अन्य मंडियों में भिजवाया गया तो किसान और व्यापारी बड़ा आंदोलन करेंगे.

अध्यक्ष सुनील गोदारा ने बताया कि आज शनिवार शाम 4:30 बजे उन्हें जानकारी मिली थी कि एफसीआई के अधिकरी अनूपगढ़ में आये बारदाने को अन्य मंडियों के खरीद केंद्र पर भिजवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह किसान और व्यापारियों के साथ एफसीआई के गोदाम पहुंचे और बारदाने को अन्य मंडियों में भिजवाने से रोका गया. अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष अनूपगढ़ नई धान मंडी में 16 से 18 लाख बैग गेहूं की आवक होने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ में दो खरीद एंजेसियों के द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी और दोनों खरीदे एजेंसियों के लिए सरकार के द्वारा करीब साढे़ आठ लाख बैग बारदाने के रूप में भिजवाए गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि एफसीआई के पास गेहूं खरीद करने के लिए पर्याप्त बारदाना नहीं है और अगर एफसीआई इस बारदाने को अन्य मंडियों के खरीद केंद्र पर भिजवाया गया तो यहां के किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें समय पर बारदाना नहीं मिल पाएगा.

खरीद सेंटर पर भिजवाए गए 15000 बैग

वहीं, एफसीआई के वेयरहाउस मैनेजर मोहित स्वामी ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर गांव नाहरावाली के खरीद सेंटर पर 15000 बैग भिजवाए हैं. वही, एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सरकार के पास बारदाने की कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि आवश्यकता के अनुसार, अनूपगढ़ में भी सही समय पर किसानों को बारदाना उपलब्ध करवाया जाएगा.

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