Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

अनूपगढ़ में सरेबाजार एक महिला और व्यक्ति की पिटाई, शख्स पर मुंह बोली बहन के साथ शादी करने का आरोप

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ में कुछ महिलाओं और उनके परिवार के अन्य लोगों ने भरे बाजार एक महिला और उसके साथ आए एक व्यक्ति की पिटाई कर दी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 13, 2026, 04:42 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 04:42 PM IST

Trending Photos

किसानों के खाते में पैसा आने की तारीख तय! CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर बड़ा खुलासा
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

किसानों के खाते में पैसा आने की तारीख तय! CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर बड़ा खुलासा

किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा, तो अटक सकते हैं 2000 रुपये!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा, तो अटक सकते हैं 2000 रुपये!

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस
6 Photos
Rajasthan Famous Food

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद मौसम ने तेजी से मारी गुलाटी! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद मौसम ने तेजी से मारी गुलाटी! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

अनूपगढ़ में सरेबाजार एक महिला और व्यक्ति की पिटाई, शख्स पर मुंह बोली बहन के साथ शादी करने का आरोप

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ की नई धान मंडी में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ महिलाओं और उनके परिवार के अन्य लोगों ने भरे बाजार एक महिला और उसके साथ आए एक व्यक्ति की पिटाई कर दी. पिटाई करने वाले लोगों ने बताया कि घड़साना के गांव एक एसकेएम में रहने वाला रामदास, जिसने उसके साथ आई महिला सुमन को मुहबोली बहन बनाया हुआ था.

रामदास ने सुमन के साथ 5 साल पहले शादी कर ली और उन्हें बिना बताए सुमन को घर से ले गया. आज रामदास जब सुमन के साथ धान मंडी में स्थित बैंक से रुपये निकलवाने आया तो इसकी जानकारी महिला के परिजनों को मिल गई. जानकारी मिलने के बाद सुमन के भाई और भाभी तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची और सुमन और रामदास को पीटना शुरू कर दिया.

7 साल पहले हो चुकी थी पति की मौत
मौके पर जुटी भीड़ ने करीब 10 मिनट के बाद सुमन और रामदास को छुड़वाया और इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी. सूचना मिलने पर एएसआई नीलम सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अनूपगढ़ पुलिस थाने ले गए. बताया जा रहा है कि सुमन के पति की मौत 7 साल पहले हो चुकी है और सुमन चार बच्चों की मां है.

सुमन को बनाया था मुंह बोली बहन
सुमन (35) पुत्री नन्दराम निवासी गांव 22 ए के भाई संजय ने बताया कि घडसाना के गांव एक एसकेएम के निवासी रामदास (30) पुत्र श्याम लाल का उनके घर आना जाना था. उस समय सुमन विधवा होने के कारण अपने चार बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहती थी. संजय ने बताया कि रामदास ने सुमन को मुंह बोली बहन बनाया हुआ था और पिछले कई सालों से रक्षाबंधन पर सुमन से राखी भी बंधवाता था.

दादी के पास रहते हैं 3 बच्चे
संजय ने आरोप लगाया है कि रामदास ने सभी रिश्तों को तार-तार करते हुए परिवार के लोगों की सहमति के बिना सुमन से शादी कर ली. पिछले 5 सालों से सुमन अपने एक बेटे के साथ रामदास के घर पर ही रह रही है. सुमन के अन्य तीन बच्चे अपनी दादी के पास रह रहे हैं.

कोर्ट मैरिज
इस मामले में रामदास और सुमन ने बताया कि वे दोनों बालिग है और दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है. उन्होंने बताया कि वो दोनों साथ रहना चाहते है लेकिन सुमन के परिवार के लोग रंजिश रखते हैं. इस कारण से आज सुमन के परिजनों ने उन दोनों की सरेबाजार बेरहमी से पिटाई कर दी.

रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई
इस मामले में एएसआई नीलम सिंह ने बताया कि पुलिस दोनो पक्षों को अनूपगढ़ पुलिस थाने ले आई है. पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षो की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Anupgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news