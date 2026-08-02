/8 पेजों के सुसाइड नोट में छिपा रिटायर्ड फौजी की मौत का राज! लिखा- एक शख्स मुझसे...

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड फौजी अमर सिंह ने शनिवार को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद रविवार को शव परिजनों को सौंप दिया है. परिजन अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

मृतक अमर सिंह ने आत्महत्या करने से पहले करीब 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था. सुसाइड नोट में अमर सिंह ने तीन व्यक्तियों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है. इनमें से एक व्यक्ति को उसने पाकिस्तानी जासूस बताया है.

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देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने लिखा कि उक्त व्यक्ति द्वारा उससे लगातार सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही थी. अमर सिंह ने नोट में खुद को देशभक्त बताते हुए लिखा कि वह अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता. इसी कारण उसने आत्महत्या करने की बात लिखी है. साथ ही उसने अपनी मौत के लिए तीनों व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया है.

अंतिम पेज पर पुलिस प्रशासन से की ये मांग

रिटायर्ड फौजी अमर सिंह ने अपने सुसाइड नोट के अंतिम पेज पर पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसकी मौत के जो भी जिम्मेदार है. उनके खिलाफ कड़ी से करी कार्रवाई की जाए.

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने लिखा है कि वह देशभक्त है और देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, वह मर सकता है लेकिन अपनी इंडियन आर्मी की जानकारी किसी को भी नहीं दे सकता. उन्होंने लिखा कि उन्हें डर है कि कहीं वह जासूस उनका अपहरण करके उनसे इंडियन आर्मी की सारी जानकारी ना ले ले इसलिए वह मर रहे हैं.

फिलहाल मामले की जांच जारी

एसएचओ करतार सिंह ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने बिना जांच पूरी हुए इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ इनकार किया है. सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता भी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

वहीं, वार्ड नम्बर 8 की पूर्व पार्षद परमजीत कौर जिसका जिक्र मृतक अमर सिंह ने अपने सुसाइड नोट में बहन परमजीत कौर के नाम से किया है. उन्होंने बताया कि अमर सिंह को कुछ व्यक्ति फोन पर लगातार परेशान कर रहे थे, जिसकी जानकारी अमर सिंह ने उन्हें तीन दिन पहले दी थी. उन्होंने बताया कि अमर सिंह को फोन पर मिल रही धमकियों के कारण वह पूरी तरह से परेशान हो चुके थे.