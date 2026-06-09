/अनूपगढ़ में 30 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, फिर घर पर चला बुलडोजर

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने 4 जून 2026 को नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशे के तस्कर रणविन्द्र सिंह उर्फ जॉनी निवासी गांव 24 एपीडी को गिरफ्तार किया था.



पुलिस इस मामले में जॉनी से गंभीरता से पूछताछ कर रही थी. पूछताछ के दौरान पुलिस ने आज मंगलवार को गांव 24 एपीडी में नशा तस्कर जॉनी के द्वारा 50 गुना 50 की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए दो कमरों पर पीला पंजा चलाते हुए उन्हें ध्वस्त किया है.

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आरोपी पर 16 मामले हैं दर्ज

एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि गांव 24 एपीडी भारत-पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बसा हुआ है और यह क्षेत्र संवेदनशील माना गया है. जॉनी इसी मकान में नशे से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देता था. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में ग्राम पंचायत प्रशासन और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा है.

उन्होंने बताया कि जॉनी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मारपीट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के 16 मामले दर्ज है. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार दिव्या चावला, ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी के सरपंच देवेंद्र सिंह सहित भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा.

30 ग्राम हेरोइन सहित तस्कर को किया था गिरफ्तार

एसएचओ ने बताया कि 4 जून को जॉनी को 30 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही थी तो सामने आया कि जॉनी ने गांव 24 एपीडी मे एक मकान पर कब्जा किया हुआ है. इस मकान में वह हेरोइन तस्करी का काम करता है और आये दिन आवारा और नशेड़ी किस्म के युवकों का जमावड़ा लगा रहता है.

उन्होंने बताया कि गांव के जागरूक लोगों के द्वारा भी समय-समय पर पुलिस को इसकी जानकारी दी जा रही थी. अनुसंधान के बाद ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी के सरपंच देवेंद्र सिंह से कब्जे सुधा मकान की पुष्टि की गई.वहीं, पुष्टि होने के बाद आज इस मकान को जमींदोज किया गया है.

एसएचओ ने बताया कि अनूप क्षेत्र में बढ़ रहे नशे की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन गंभीर है और प्रशासन के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने नशा तस्करों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी तस्कर हैं, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा. नशा तस्कर या तो नशा तस्करी का कारोबार छोड़ दे नहीं तो उन्हें जेल में भिजवाया जाएगा.

नशे का अवैध कारोबार

सरपंच देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, वह काफी सराहनीय है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी में यह पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है. इस कार्रवाई से नशा तस्करों को सबक मिलेगा. नशा तस्कर जॉनी की वजह से गांव का युवा वर्ग नशे की गंदी लत में पड़ चुका है.

गांव 24 एपीडी के अमनदीप सिंह ने बताया कि करीब 4-5 साल पहले जॉनी ने इस मकान पर कब्जा किया था. कब्जा करने के बाद से ही यहां अवैध गतिविधियां हो रही हैं. उन्होंने बताया कि आए दिन यहां नशेड़ी किस्म के युवक आकर नशे का अवैध कारोबार करते थे. पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की ग्रामीणों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है.