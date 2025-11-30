Anupgarh News: 500 के नकली नोटों का काला खेल! 2 आरोपी गिरफ्तार

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ पुलिस थाना की चौकी बांडा कॉलोनी पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 रुपये के 88 नकली नोटों सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि शनिवार शाम को चौकी प्रभारी एएसआई कालूराम मीणा टीम के साथ बांडा कॉलोनी में गश्त कर रहे थे. इस दौरान उन्हें अपने मुखबिर से सूचना मिली कि गांव 5 एलएसएम बांडा गांव की सरकारी नर्सरी में दो लड़के खड़े हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में नकली नोट है.

मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस की टीम सरकारी नर्सरी पहुंची तो वहां पर दो लड़के खड़े हुए दिखाई दिए जो पुलिस टीम को देखकर घबरा गए. दोनों लड़कों से घबराने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. पुलिस ने जब दोनों से उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम हरविंद्र सिंह उर्फ ताड़ी पुत्र धर्म सिंह निवासी 5 एलसीएम बांडा व चंद्रभान पुत्र बनवारी लाल निवासी गांव 5 एलएसएम बांडा अनूपगढ़ होना बताया.

शक होने पर जब पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो हरविंद्र सिंह के पास से 500 रुपये के 42 नकली नोट यानी 21 हजार रुपये बरामद हुए. वहीं, चंद्रभान की तलाशी लेने पर उसके पास से 500 रुपये के कुल 46 नकली नोट यानी 23 हजार रुपये बरामद हुए. एसएचओ ने बताया कि नकली नोटों के मामले में पुलिस थाना कोतवाली जिला श्रीगंगानगर को नोडल थाना बनाया हुआ है, जिस कारण एएसआई कालूराम मीणा ने शनिवार को कोतवाली पुलिस थाना पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

ऐसे हुई पहचान

पुलिस ने जब बरामद नोटों की जांच की तो पता लगा कि भारतीय मुद्रा में जिस कागज का उपयोग किया जाता है, इन नोटों में वह कागज उपयोग में नहीं लिया गया है यानी कागज में भिन्नता पाई गई. इसके अलावा नोटों पर दूसरी तरफ महात्मा गांधी की भी छवि नहीं बनी हुई थी और ना ही नोट पर गुप्त स्थान पर 500 रुपये लिखा हुआ था. दोनों आरोपियों ने यह नोट बांडा के एक व्यक्ति से लेने स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि वह इन नोटों को बाजार में चलाने की फिराक में थे.

आरोपी हरविंद्र सिंह थाने की टॉप 10 सूची में है शामिल, पिछले 8 महीने से था वांटेड

एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि आरोपी हरविंदर सिंह उर्फ ताड़ी के खिलाफ अनूपगढ़ थाने में चार एनडीपीएस और एक लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज है. उन्होंने बताया कि वह 5 अप्रैल 2025 से लगातार एनडीपीएस मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस द्वारा वांटेड घोषित किया हुआ था और पुलिस पिछले करीब 8 महीना से आरोपी की तलाश में थी. अब यह आरोपी नकली नोटों सहित पकड़ा गया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हो गए हैं. ये अनूपगढ़ थाने की टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों में से एक है.

