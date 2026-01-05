Anupgarh: बेटे को विदेश भेजना चाहती थी महिला, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए 7.61 लाख रुपये

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ के रावला पुलिस थाने में एक युवक को सिंगापुर भेजने के नाम पर 7 लाख 61 हजार एक सौ पचास रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने रावला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

पीड़ित महिला मंजू (43) पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नम्बर 4 चक 8 पीएसडी रावला ने मामला दर्ज करवाया है कि वह खानुवाली रोड़ पर सीमा रानी (45) पत्नी धर्मचंद निवासी 8 पीएसडी के साथ सिलाई और ब्यूटी पार्लर का काम करती थी.

सीमा का भांजा सिंगापुर में गया हुआ है. मंजू ने पुलिस को बताया कि सीमा ने उसके बेटे को भी सिंगापुर भेजने के लिए कहा और सीमा ने मंजू को कहा कि उसका बेटा सिंगापुर में रहकर 2 लाख रुपये प्रति महीना कमाता है इसलिए वह अपने अपने बेटे को सीमा के जरिए सिंगापुर भेज दे. मंजू ने पुलिस को बताया कि सीमा के कहने पर उसने 17 बार में कुल 7 लाख 61 हजार एक सौ पचास रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंजू ने पुलिस को बताया कि सीमा और योगेश उर्फ जसविंदर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी ग्रीन वैली श्री गंगानगर ने मिलीभक्त कर उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर ली है. मंजू ने पुलिस को बताया कि जब करीब 1 महीने पहले वह सीमा के घर रुपए वापस मांगने गई तो सीमा व उसके परिवार की अन्य सदस्यों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए उसे घर से निकाल दिया. जांच अधिकारी एएसआई रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है.

इधर, भीलवाड़ा के जहाजपुर के हनुमाननगर थाना क्षेत्र में राजकीय उप जिला चिकित्सालय देवली के परिसर में संचालित सहकारी उपभोक्ता भंडार (फार्मा स्टोर) में आरजीएचएस योजना के तहत बड़ी वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए देवली अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार गुप्ता ने हनुमान नगर थाने में स्टोर प्रबंधक और फार्मासिस्ट सहित पांच लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है. यह कार्रवाई वित्त विभाग के अधीन गठित QCPA द्वारा की गई जांच और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के निर्देशों के बाद की गई है.

रिपोर्ट में आरोप लगाया कि जांच के दौरान फार्मा स्टोर पर एक डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय देवली के नाम की फर्जी रबर सील बरामद हुई है. निरीक्षण में यह भी सामने आया कि फार्मा स्टोर पर कई लाभार्थियों के मूल आरजीएचएस कार्ड अवैध रूप से रखे हुए थे.

इसके अलावा वहां एक ऐसा रजिस्टर भी मिला जिसमें कार्ड धारकों के साथ दवाइयों के लेन-देन का संदिग्ध हिसाब-किताब दर्ज था. हनुमान नगर पुलिस ने पीएमओ डॉ. राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट पर सहकारी उपभोक्ता प्रबंधक टोंक, फार्मासिस्ट आयुष नागर, भरत नागर, विनोद शर्मा और साहिल अंसारी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने 21 पेज की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है. मामले का अनुसंधान स्वयं थानाधिकारी गणेश लाल द्वारा किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Anupgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-