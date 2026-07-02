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अनूपगढ़ में नशे ने उजाड़ा एक और घर, 5 महीने पहले हुई थी शादी, इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत

Sri Ganganagar News: अनूपगढ़ के 92 जीबी गांव में 23 वर्षीय युवक की कथित तौर पर नशे का इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. परिजन उसे अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. परिवार ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई से इनकार किया.
 

Edited bySandhya YadavReported byPradeep kumar soni
Published: Jul 02, 2026, 12:54 PM|Updated: Jul 02, 2026, 12:54 PM
अनूपगढ़ में नशे ने उजाड़ा एक और घर, 5 महीने पहले हुई थी शादी, इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत
Image Credit: ZEE RajasthanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sri Ganganagar News: अनूपगढ़ में नशा इस कदर बढ़ चुका है कि आए दिन नशे के कारण युवाओं की मौत हो रही है. नशे के कारण कम उम्र में युवाओं की मौत हो रही है. ऐसा ही मामला अनूपगढ़ के गांव 92 जीबी का भी बुधवार रात सामने आया है. गांव 92 जीबी में रहने वाले 23 वर्षीय राजप्रीत की घर के शौचालय में नशे के इंजेक्शन लगाने के कारण मौत हो गई. राजप्रीत के परिजन राजप्रीत सिंह को अचेत अवस्था में अनूपगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने राजप्रीत को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने बताया कि राजप्रीत काफी समय से नशा करने का आदी था. उन्होंने बताया कि राजप्रीत की 5 महीने पहले ही घडसाना क्षेत्र की रमनदीप कौर से शादी हुई थी और उसकी पत्नी इस समय प्रेग्नेंट है. परिजनों ने किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई करवाने से मना कर दिया. पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने से मना करने पर डॉक्टर ने शव परिजनों को सौंप दिया है. आपको बता दे कि पिछले सप्ताह भी अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में एक युवक की नशे का इंजेक्शन लगाते समय मौके पर ही मौत हो गई थी.

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शौचालय में मिला अचेत
मृतक राजप्रीत (23) पुत्र जसवीर सिंह की माँ सर्वजीत कौर और पत्नी रमनदीप कौर ने बताया कि राजप्रीत सिंह आज शाम को घर से बाहर गया था. कुछ समय बाद राजप्रीत घर वापिस आ गया और आते ही शौचालय में चला गया. काफी देर तक शौचालय से बाहर नहीं आने पर जब उसकी पत्नी रमनदीप कौर ने शौचालय में जाकर देखा तो राजप्रीत सिंह अचेत अवस्था में शौचालय में पड़ा हुआ था. परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से राजप्रीत सिंह को अनूपगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पत्नी और माँ का बुरा हाल
मृतक की माँ ने बताया की राजप्रीत और रमनदीप कौर की मात्र 5 महीने पहले शादी हुई थी. आज अचानक से राजप्रीत सिंह की मौत होने पर उसकी माँ सर्वजीत कौर और पत्नी रमनदीप का रो-रोकर बुरा हाल है. मां और पत्नी राजप्रीत सिंह के शव को बार-बार हिलाकर रोते हुए उसे उठने के लिए कह रहे हैं मगर राजप्रीत सिंह अब हमेशा के लिए सो चुका है.


परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से किया मना
सरकारी जिला अस्पताल के डॉ प्रवीण ने बताया कि जब परिजन राजप्रीत को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उस समय उसकी मौत हो चुकी थी. परिजनों के अनुसार राजप्रीत की मौत नशे का इंजेक्शन लगाने के कारण हुई है. उन्होंने बताया कि परिजनो ने शव का पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई करवाने से मना कर दिया है. डॉ प्रवीण ने बताया कि परिजनों की सहमति से राजप्रीत के शव को बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिया है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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