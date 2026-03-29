आरजू बिश्नोई ने दी थी बॉलीवुड स्टार रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने की सुपारी, - मुठभेड़ में घायल गैंगस्टर आकाश का खुलासा

Sri Ganganagar Crime News: श्रीगंगानगर में शुक्रवार रात साधुवाली चेक पोस्ट पर हुई पुलिस-बदमाश मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश से पूछताछ के बाद अब बड़े खुलासे हो रहे है. पकड़े गए आरोपी आकाश का एक बड़े गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ रहे हैं. पंजाब की तरफ से बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर आ रहे शूटर ने पुलिस पर तीन राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा था.

शनिवार को IG ओम प्रकाश ने पुलिस लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया- घायल आरोपी आकाश (32) पुत्र मुन्नालाल, आगरा (उत्तरप्रदेश) लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है. वह गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के सीधे डायरेक्शन में काम करता था. आकाश का काम रेकी करना और फायरिंग की वारदातें अंजाम देना है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं.

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक- आकाश एक प्रोफेशनल शूटर है जो रेकी के बाद बड़ी वारदातों को अंजाम देता है. श्रीगंगानगर में वह आरजू बिश्नोई के कहने पर एक गैंगस्टर और एक बिजनेसमैन को निशाना बनाने आया था. पुलिस को भनक लगते ही साधुवाली चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई और बदमाश को रोका गया. फायरिंग के बाद पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में आकाश घायल हो गया. फिलहाल उसका सरकारी के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

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दोस्त शिवा गुर्जर भी गिरफ्तार

कोतवाली थाना पुलिस ने 23 मार्च को जयपुर सेंट्रल जेल से शिवा गुर्जर (20) निवासी आगरा (उत्तरप्रदेश) को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. शिवा गुर्जर पर भी रेकी और हथियार सप्लाई करने के कई मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपी अच्छे दोस्त हैं और आरजू बिश्नोई के कहने पर ही वारदातों को अंजाम देते है. जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों को टारगेट्स देता है.

आकाश को पकड़े जाने से पहले उसने हरियाणा के सिरसा, हनुमानगढ़ के भादरा और गोगामेडी इलाकों में भी गैंगस्टरों की रेकी की थी.

रोहित शेट्टी घर फायरिंग मामले से भी जुड़े तार

सूत्रों से पता चला है कि आकाश और शिवा गुर्जर ने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग करने की सुपारी ली थी. आरजू बिश्नोई ने दोनों को यह टास्क सौंपा था. दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए आरजू के संपर्क में थे. आरजू विदेश में बैठकर इनको डायरेक्शन देता है.

पुलिस अब आकाश और शिवा से पूछताछ कर रही है. इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी से लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग के रेकी और शूटिंग मॉड्यूल का खुलासा हुआ है.

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