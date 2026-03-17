अनूपगढ़ में शिक्षा का मंदिर बना सजा केंद्र, बच्चों की पिटाई पर बड़ा एक्शन

Sri Ganganagar News: अनूपगढ़ के गांव 71 जीबी स्थित केएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाले दो दलित छात्र को प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीटने और डराने-धमकाने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल और उसकी पत्नी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है.
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Beating Student Public School: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ के गांव 71 जीबी स्थित केएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाले दो 10 वर्षीय दलित छात्र को होमवर्क पूरा न करने पर प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीटने और उन्हें डराने-धमकाने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल सुनील बिश्नोई और उसकी पत्नी शिक्षिका निशा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं सहित एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
इस मामले की जांच डीएसपी प्रशांत कौशिक कर रहे हैं. डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि आज वह केएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी में आकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में नहीं बक्शा नहीं जाएगा.
वहीं इस मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल श्रवण बिश्नोई और व्याख्याता पवन कुमार स्वामी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने भी इस मामले में जांच कर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी है. जांच के बाद सीबीईओ गुरचरण सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की है. जांच कमेटी ने गंभीरता से मामले की जांच करते हुए कहा कि जांच के दौरान कक्षा चार में पढ़ने वाले अन्य 10 बच्चों के बयान लिए गए थे.
सभी बच्चों ने बताया कि प्रिंसिपल के द्वारा इन दोनों बच्चों को बेरहमी से पीटा गया है. बयान देने वाले 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने जांच कमेटी को बताया कि उसी दिन 11 मार्च को प्रिंसिपल ने उन्हें भी बेरहमी से पीटा था. जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार यह एक विद्यालय न होकर मात्र सजा केन्द्र है. इस तरह की मारपीट किसी बच्चे की जान की जोखिम भी बन सकती है, जो कि भविष्य में विभाग की छवि धूमिल कर सकती है.
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अतः आरटीई एक्ट 17 (1) व 17 (2) का उल्लंघन संस्था द्वारा किया गया है. अतः संस्था की मान्यता निरस्त करने की अनुशंषा की जाती है. केएस पब्लिक स्कूल 71 जीबी में कक्षा 4 के दो बच्चों को बुरी तरह पीटने की शिकायत सामने आई थी. इस शिकायत के आधार पर 14 मार्च 2026 को मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान दोनों बच्चों के शरीर पर चोट और मारपीट के निशान भी पाए गए, जिससे घटना की पुष्टि हुई.
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