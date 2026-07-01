/नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

Sriganganagar Gangrape Case: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 13 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन तीन होटलों को ध्वस्त कर दिया, जहां पुलिस जांच के अनुसार अपराध से जुड़े घटनाक्रम सामने आए थे. बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी तथा हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से होटल खुंगर, जॉय इन और होटल सफायर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

छापेमारी के दौरान होटल से मिली थी नाबालिग

जानकारी के अनुसार 23 जून को पुलिस ने शहर के एक होटल में छापेमारी की थी. इस दौरान 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को वहां से बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आरोप सामने आए कि होटल संचालक और प्रबंधक कथित रूप से लड़की को होटल में रखकर अन्य लोगों को बुलाते थे. इन आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और मामले में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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पीड़िता के बयान के बाद तेज हुई जांच

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि एक रिक्शा चालक उसे होटल संचालकों के पास लेकर गया था. घटना सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया. लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए. इसके बाद प्रशासन ने संबंधित होटलों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की.



भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एसडीएम नयन गौतम, एएसपी दीपक शर्मा, सीओ सिटी विष्णु खत्री, कोतवाल सहित 50 से अधिक पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो.



12 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

श्रीगंगानगर के एसपी हरि शंकर ने बताया कि मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और मामले में यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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