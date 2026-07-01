/श्रीगंगानगर में हेरोइन तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारत-पाक सीमा के पास 15 लाख की संपत्ति ध्वस्त

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Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिंकजा कस रही है. इसी के तहत आज बुधवार को अनूपगढ़ पुलिस ने भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर बसे गांव नए बिंजोर में हेरोइन तस्कर रंगा सिंह के द्वारा बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर करीब 750 वर्गफीट भूमि पर बने अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया है.
मामले में एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि सूरतगढ़ पुलिस ने 25 जुलाई 2025 को 300 ग्राम हेरोइन सहित चनमिंद्र सिंह निवासी गांव 6 एमएसआर को गिरफ्तार किया था. इस मामले में रंगा सिंह उर्फ रंजीत सिंह हेरोइन का मुख्य सप्लायर था. पुलिस के द्वारा रंगा सिंह की जानकारी जुटाकर आज उसके द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है.
15 लाख रुपये की संपत्ति पर चला बुलडोजर
एसएचओ ने बताया कि अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि की कीमत करीब 10 लाख रुपए है और उस भूमि पर करीब 5 लाख रुपए की लागत से एक कमरा और शौचालय निर्माण किया गया था, जिन्हें आज तोड़ दिया गया है. अतिक्रमण तोड़ने के बाद प्रशासन ने सामना भी जब्त कर लिया है. उन्होंने बताया कि एसपी हरिशंकर और एडिशनल एसपी दीपक शर्मा के निर्देशों पर एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल, डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है.
जमानत पर बाहर था आरोपी
एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि रंगा सिंह उर्फ रणजीत सिंह (32) पुत्र संता सिंह निवासी नई बिंजोर वाणिज्यिक मात्रा में हैरोईन की सप्लाई करने का मुख्य आरोपी है, जो कि न्यायालय द्वारा जमानत पर चल रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी ने बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर चक 5 MSR नई बिंजौर में ग्राम की सरकारी गली लगभग 750 वर्ग फीट में अतिक्रमण करके अवैध पक्का निर्माण कर रखा था, जिसको जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया.
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भवन को बना रखा था अवैध गतिविधियों का अड्डा
उन्होंने बताया कि आरोपी इस भवन में अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियां संचालित करता था. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में बीट कांस्टेबल तेजपाल सिंह, कांस्टेबल केसर सिंह और आसूचना अधिकारी कांस्टेबल पवन कुमार की अहम भूमिका रही है. एसएचओ ने कहा कि क्षेत्र के जितने भी नशा तस्कर हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा. उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
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