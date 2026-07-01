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श्रीगंगानगर में हेरोइन तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारत-पाक सीमा के पास 15 लाख की संपत्ति ध्वस्त

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में पुलिस ने हेरोइन तस्कर रंगा सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा के पास सरकारी जमीन पर बने उसके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

Edited byAman SinghReported byPradeep Suthar
Published: Jul 01, 2026, 07:17 PM|Updated: Jul 01, 2026, 07:17 PM
श्रीगंगानगर में हेरोइन तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारत-पाक सीमा के पास 15 लाख की संपत्ति ध्वस्त
Image Credit: Sri Ganganagar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिंकजा कस रही है. इसी के तहत आज बुधवार को अनूपगढ़ पुलिस ने भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर बसे गांव नए बिंजोर में हेरोइन तस्कर रंगा सिंह के द्वारा बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर करीब 750 वर्गफीट भूमि पर बने अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया है.

मामले में एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि सूरतगढ़ पुलिस ने 25 जुलाई 2025 को 300 ग्राम हेरोइन सहित चनमिंद्र सिंह निवासी गांव 6 एमएसआर को गिरफ्तार किया था. इस मामले में रंगा सिंह उर्फ रंजीत सिंह हेरोइन का मुख्य सप्लायर था. पुलिस के द्वारा रंगा सिंह की जानकारी जुटाकर आज उसके द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है.

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15 लाख रुपये की संपत्ति पर चला बुलडोजर

एसएचओ ने बताया कि अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि की कीमत करीब 10 लाख रुपए है और उस भूमि पर करीब 5 लाख रुपए की लागत से एक कमरा और शौचालय निर्माण किया गया था, जिन्हें आज तोड़ दिया गया है. अतिक्रमण तोड़ने के बाद प्रशासन ने सामना भी जब्त कर लिया है. उन्होंने बताया कि एसपी हरिशंकर और एडिशनल एसपी दीपक शर्मा के निर्देशों पर एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल, डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है.

जमानत पर बाहर था आरोपी

एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि रंगा सिंह उर्फ रणजीत सिंह (32) पुत्र संता सिंह निवासी नई बिंजोर वाणिज्यिक मात्रा में हैरोईन की सप्लाई करने का मुख्य आरोपी है, जो कि न्यायालय द्वारा जमानत पर चल रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी ने बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर चक 5 MSR नई बिंजौर में ग्राम की सरकारी गली लगभग 750 वर्ग फीट में अतिक्रमण करके अवैध पक्का निर्माण कर रखा था, जिसको जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया.

भवन को बना रखा था अवैध गतिविधियों का अड्डा

उन्होंने बताया कि आरोपी इस भवन में अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियां संचालित करता था. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में बीट कांस्टेबल तेजपाल सिंह, कांस्टेबल केसर सिंह और आसूचना अधिकारी कांस्टेबल पवन कुमार की अहम भूमिका रही है. एसएचओ ने कहा कि क्षेत्र के जितने भी नशा तस्कर हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा. उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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