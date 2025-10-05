जर्जर सरकारी क्वार्टरों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने खाली कराई जमीन

Sriganganagr news: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जैतसर में पदमपुर सड़क मार्ग पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खाली पड़ी राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस व उपखंड प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुछ अतिक्रमण हटाए.

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में लगे ग्रामीण सेवा शिविर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनके द्वारा जर्जर घोषित किए गए क्वार्टरों में कुछ लोगों द्वारा रहने व अतिक्रमण की जानकारी प्रशासन को दी गई थी. वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी दो परिवारों को पूर्व में अनेक बार नोटिस जारी किए गए थे.

विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि पदमपुर सड़क मार्ग व जलदाय विभाग के पास खाली पड़ी जगह में पीडब्ल्यूडी के लम्बे समय से खाली पड़े क्वार्टर जर्जर व नकारा घोषित किए जा चुके थे.

इन जर्जर क्वार्टर में कुछ परिवार आकर बैठ गए. जर्जर क्वार्टरों के कभी भी गिरने की संभावना के चलते परिवारों को नोटिस देकर उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्वार्टरों पर काबिज परिवार नोटिस के बाद भी बैठे रहे.

ग्राम पंचायत में लगे शिविर में क्वार्टरों का मुद्दा उठा तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी, थानाधिकारी नगेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार अंकित गोदारा, हल्का पटवारी हंसराज मौके पर पहुंचे.

इस दौरान दो परिवार द्वारा जर्जर क्वार्टर में रहने व एक परिवार द्वारा कुछ हिस्सों में तारबंदी करने का पता चला. मौके पर लोडर मंगवाकर तारबंदी व कब्जा हटाया गया. वहीं मौके पर दो अन्य क्वार्टरों की जर्जर चारदीवारी को तोड़ा गया. जर्जर क्वार्टर में रह रहे दो परिवारों को 9 अक्टूबर तक जर्जर क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया है.