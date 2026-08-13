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गंगानगरी किन्नू की बदलेगी किस्मत! श्रीगंगानगर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च से बढ़ेगा उत्पादन

Sri Ganganagar Kinnow: श्रीगंगानगर में किन्नू की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा. राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी टांटिया ग्रुप को सौंपी है और इसके लिए MOU भी साइन हो चुका है. सेंटर में किन्नू की खेती पर रिसर्च, किसानों को ट्रेनिंग, एग्रिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए अध्ययन और पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर काम होगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep Suthar
Published:Aug 13, 2026, 02:21 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 02:21 PM IST
गंगानगरी किन्नू की बदलेगी किस्मत! श्रीगंगानगर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च से बढ़ेगा उत्पादन
Image Credit: Sri Ganganagar news

Sri Ganganagar Kinnow Fruit: राजस्थान की भाजपा सरकार ने टांटिया ग्रुप को श्रीगंगानगर में किन्नू का ऐसा ''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'' बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां किन्नू की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने पर रिसर्च होगी और किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. एग्रिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यह सीओई ज्ञान का भंडार होगा. वहीं पोस्ट हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म की भी मिसाल बनेगा. राज्य सरकार की यह सौगात निश्चित रूप से गंगानगरी किन्नू के सुनहरे दौर की शुरुआत करेगी, जिससे किन्नू उत्पादकों और व्यापारियों के भी दिन फिरेंगे.

किन्नू को आज तक नहीं मिली सही कीमत और बाजार

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टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन डॉ. मोहित टांटिया बताते हैं कि हमारे किन्नू की मिठास और खासियत सब फलों से अलग और अनूठी है. बावजूद इसके आज तक ना तो किन्नू को सही कीमत मिली है और ना ही सही बाजार, जिसका सीधा असर किसानों की आमदनी और व्यापारियों के मनोबल पर पड़ता रहा है.

मोहित टांटिया ने जताया आभार

मोहित टांटिया ने कहा कि सरकार ने टांटिया ग्रुप को ''सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ किन्नू '' (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) बनाने की जिम्मेदारी सौंपकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, राज्य के प्रमुख सचिव वी. श्रीनिवास और कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल का जितना आभार जताया जाए कम है. उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश के बजट में तीन नए सीओई बनाए जाने की घोषणा की थी, जिनमें श्रीगंगानगर का किन्नू भी शामिल था.

देश में पहली बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जिम्मा

श्रीगंगानगर में किन्नू का सीओई स्थापित करने के लिए विगत दिवस जयपुर में राज्य सरकार की ओर से हॉर्टिकल्चर कमिश्नर श्रीमती श्वेता चौहान (IAS) और टांटिया ग्रुप के जनरल मैनेजर डॉ. विकास सचदेवा ने MOU पर हस्ताक्षर किए. देश में पहली बार इस तरह का सीओई बनाने का जिम्मा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दिया गया है.

केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान से प्रस्तावित इस सेंटर के लिए हॉर्टिकल्चर के ज्वाइंट डायरेक्टर हिम्मत सिंह शेखावत, डिप्टी डायरेक्टर गोविंद श्रीवास्तव और प्रीति गर्ग का विशेष मार्गदर्शन रहा है.

क्या है किन्नू ?

किन्नू एक खट्टे फलों की प्रजाति का फल है, जो देखने में संतरे जैसा होता है. इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है. राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है. राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी किन्नू की खेती की जाती है. किन्नू में रस की मात्रा ज्यादा होती है और इसका स्वाद संतरे की तुलना में आमतौर पर ज्यादा मीठा और थोड़ा खट्टा होता है. इसका छिलका संतरे से थोड़ा ज्यादा मोटा होता है और इसके अंदर कई फांकें होती हैं. किन्नू में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं.

श्रीगंगानगर का किन्नू खासतौर पर अपनी मिठास, रस और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. यहां की जलवायु और मिट्टी किन्नू की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है. यही वजह है कि श्रीगंगानगर को राजस्थान के प्रमुख किन्नू उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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