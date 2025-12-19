राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैं CLAT-2026 की टॉपर, गीताली गुप्ता की सफलता ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के लिए यह गर्व का क्षण है. जिले की होनहार छात्रा गीताली गुप्ता ने CLAT-2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है. गीताली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद श्रीगंगानगर में खुशी की लहर है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

गीताली गुप्ता की यह सफलता इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने महानगरों की सीमित सुविधाओं के बिना, एक छोटे शहर से निकलकर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि उनके संघर्ष, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत की प्रेरणादायक मिसाल है. गीताली ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया. उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

गीताली के अनुसार, उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान केवल रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रॉसेस बेस्ड स्टडी पर भरोसा किया. रोजाना मॉक टेस्ट, गलतियों का विश्लेषण और समय प्रबंधन उनकी रणनीति का अहम हिस्सा रहा. उन्होंने यह भी कहा कि श्रीगंगानगर जैसे शहर से निकलकर देश में टॉप करना यह साबित करता है कि संसाधनों से ज्यादा जरूरी स्पष्ट लक्ष्य और सही दिशा होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या है CLAT?

CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) देश की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश मिलता है. CLAT का आयोजन हर साल कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा किया जाता है.

इस परीक्षा में लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. देशभर से लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण चयन बेहद कठिन माना जाता है. ऐसे में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करना असाधारण उपलब्धि है.

गीताली की इस सफलता पर उनके शिक्षकों और कोचिंग संस्थान ने भी गर्व जताया है. शिक्षकों का कहना है कि गीताली शुरू से ही मेहनती, अनुशासित और सीखने की ललक रखने वाली छात्रा रही हैं.

गीताली गुप्ता की यह उपलब्धि न केवल श्रीगंगानगर बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि मेहनत, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sriganganagar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-