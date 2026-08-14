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सादुलशहर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, 1 लाख 78 हजार नौकरियों का जिक्र, श्रीगंगानगर में डेयरी-चिलिंग प्लांट की भी घोषणा

Sri Ganganagar News: CM भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर का दौरा किया. उन्होंने राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नए भवन का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep Suthar
Published:Aug 14, 2026, 03:56 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 03:56 PM IST
सादुलशहर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, 1 लाख 78 हजार नौकरियों का जिक्र, श्रीगंगानगर में डेयरी-चिलिंग प्लांट की भी घोषणा
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

Sri Ganganagar News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे. CM भजनलाल सबसे पहले सादुलशहर पहुंचे. वे हवाई मार्ग से सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सादुलशहर पहुंचे. यहां उन्होंने राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इसके बाद बस स्टैंड पर आयोजित सभा में उन्होंने आमजन को संबोधित किया.

विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा राजस्थान- CM भजनलाल

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CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. गेहूं के समर्थन मूल्य पर दिए गए बोनस का यहां के किसानों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है. नहरों के विकास के लिए भी सरकार की ओर से बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है.

CM ने युवाओं के रोजगार का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक करीब एक लाख 78 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं और आने वाले ढाई वर्षों में यह आंकड़ा चार लाख को पार करेगा. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले दुश्मन देश भारत पर आक्रमण करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वशक्ति के रूप में उभर रहा है.

दुग्ध एवं चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने श्रीगंगानगर जिले में दुग्ध एवं चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की. किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है, हालांकि कई बार किसानों की समस्याओं को लेकर उनके मन में पीड़ा भी होती है.

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा रैली में शामिल हुए. उन्होंने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से तिरंगा रैली निकाली. इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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