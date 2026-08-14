/सादुलशहर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, 1 लाख 78 हजार नौकरियों का जिक्र, श्रीगंगानगर में डेयरी-चिलिंग प्लांट की भी घोषणा

Sri Ganganagar News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे. CM भजनलाल सबसे पहले सादुलशहर पहुंचे. वे हवाई मार्ग से सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सादुलशहर पहुंचे. यहां उन्होंने राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इसके बाद बस स्टैंड पर आयोजित सभा में उन्होंने आमजन को संबोधित किया.

विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा राजस्थान- CM भजनलाल

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CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. गेहूं के समर्थन मूल्य पर दिए गए बोनस का यहां के किसानों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है. नहरों के विकास के लिए भी सरकार की ओर से बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है.

CM ने युवाओं के रोजगार का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक करीब एक लाख 78 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं और आने वाले ढाई वर्षों में यह आंकड़ा चार लाख को पार करेगा. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले दुश्मन देश भारत पर आक्रमण करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वशक्ति के रूप में उभर रहा है.

दुग्ध एवं चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने श्रीगंगानगर जिले में दुग्ध एवं चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की. किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है, हालांकि कई बार किसानों की समस्याओं को लेकर उनके मन में पीड़ा भी होती है.

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा रैली में शामिल हुए. उन्होंने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से तिरंगा रैली निकाली. इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.