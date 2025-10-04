23 दिन बाद भी दुष्कर्म का मुख्य आरोपी फरार, पीड़िता के समर्थन में अनशन शुरू

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी श्रवण नायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पांचवे दिन भी धरना जारी है. आरोपी पर 5000 का ईनाम घोषित पकड़वाने और सूचना देने वाले को ईनाम दिया जाएगा.

धरनास्थल पर आज छह लोगों ने कार्मिक अनशन शुरू कर दिया. अनशनकारियों का कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा. धरना प्रदर्शनकारी अब चक्का जाम और मंडी बंद की भी तैयारी कर रहे हैं, उनका आरोप है कि पुलिस केवल दिखावे के लिए एक आरोपी को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटना चाहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जबकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. कांग्रेस की महिला नेत्री रामा देवी बावरी ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि देशभर में रावण के पुतले जलाए गए, लेकिन रावला मंडी का रावण अभी भी खुलेआम घूम रहा है. वहीं पुलिस अब दुष्कर्म के आरोपी की संपत्ति की जांच करवाने उसको शह देने वाले पर भी कार्रवाई की बात कही.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनूपगढ़ डीएसपी प्रशांत कौशिक और पुलिस कप्तान पर अब भरोसा नहीं रहा. उनका आरोप है कि पिछले 23 दिनों से केवल आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं. अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिला पाएगी या धरना और आंदोलन और उग्र रूप लेगा.