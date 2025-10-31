Zee Rajasthan
सारा काम-धाम छोड़कर नदी में कूदने लगे लोग, बहकर आई ऐसी चीज कि लूटने के लिए मचने लगी होड़

श्री गंगानगर (सादुलशहर): गुरुवार सुबह नहर में भारी मात्रा में डोडा पोस्त बहता देख इलाके में हड़कंप मच गया. संगरिया से बहकर आया माल देख लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Published: Oct 31, 2025, 11:06 AM IST | Updated: Oct 31, 2025, 11:06 AM IST

Sri Ganganagar News: श्री गंगानगर जिले के सादुलशहर इलाके में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नहर में भारी मात्रा में डोडा पोस्त बहता हुआ दिखाई दिया. संगरिया दिशा से बहकर आया यह माल देखते ही देखते लोगों की भीड़ का केंद्र बन गया. कुछ लोग नहर में उतरकर बोरे निकालने लगे, जबकि पुलिस पहुंचकर स्थिति संभालने में जुटी.

सुबह 8 बजे का नजारा: बोरे बहते दिखे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे नहर के पानी में बोरे जैसे वस्तुएं बहती नजर आईं. निकट जाकर देखा तो उनमें डोडा पोस्त भरा था. खबर फैलते ही आसपास के गांवों से लोग दौड़े चले आए. मोबाइल से वीडियो-फोटो बनाने वालों की कतार लग गई, जबकि कुछ उतावले युवक नहर में कूदकर बोरे किनारे लगाने लगे. देखते ही देखते नहर किनारे अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस का त्वरित एक्शन: भीड़ हटाई, माल जब्त

सूचना मिलते ही सादुलशहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. भीड़ को तितर-बितर कर डोडा पोस्त से भरे बोरे अपने कब्जे में लिए. प्रारंभिक जांच में माल नशा तस्करी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने नहर के ऊपरी हिस्सों में भी सतर्कता बढ़ा दी है.

तस्करी की नई तरकीब? नहर मार्ग का इस्तेमाल

विशेषज्ञों का मानना है कि नहरों के जरिए माल बहाना तस्करों की नई रणनीति हो सकती है. राजस्थान में डोडा पोस्त की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी सीमावर्ती इलाकों में तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं. पुलिस यह पता लगा रही है कि माल किस क्षेत्र से नहर में डाला गया और इसमें कौन शामिल हो सकता है.

आसपास के थानों को अलर्ट

सादुलशहर पुलिस ने संगरिया, घड़साना सहित अन्य थानों को सूचित कर नहर के अन्य हिस्सों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए. ड्रोन और पैदल गश्त से पूरे रूट की निगरानी की जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नहर में बहता कोई पदार्थ दिखे तो न छुएं और तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें. यह माल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

यह घटना श्री गंगानगर सीमावर्ती क्षेत्र में नशा तस्करी नेटवर्क की गहराई को उजागर करती है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बोरे के निशानों से तस्करों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

