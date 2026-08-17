/Ek Kadam Vikas Ki ore: श्रीगंगानगर के इन 16 चेहरों को मिला सम्मान, विकास और समाजसेवा में योगदान के लिए हुए सम्मानित

श्रीगंगानगर में आयोजित ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में जिले के उन लोगों को सम्मानित किया गया, जो अपने-अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार बेहतर काम कर रहे हैं. प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर पुलिसिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाजसेवा और नशे के खिलाफ अभियान तक अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले कुल 16 लोगों को सम्मान दिया गया. इनमें अधिकारी, पुलिसकर्मी, समाजसेवी और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं.



कार्यक्रम में सम्मानित किए गए इन चेहरों की खास बात यह रही कि सभी ने अपने क्षेत्र में रहते हुए श्रीगंगानगर के विकास और लोगों से जुड़े मुद्दों पर काम किया. किसी ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई तो किसी ने नशे के खिलाफ कार्रवाई में योगदान दिया. वहीं शिक्षा, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय और गौसेवा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी मंच पर सम्मान मिला.

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Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन



ज़ी राजस्थान का सामाजिक सरोकार, श्रीगंगानगर के विकास को लेकर जी राजस्थान के मंच पर चर्चा, श्रीगंगानगर का मान बढ़ाने वाली हस्तियों का सम्मान, जी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम… pic.twitter.com/5jPZ9h9eE7 — ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 17, 2026

शहर के विकास में गिरधर बेनीवाल की भूमिका

गिरधर बेनीवाल, CEO, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को शहर के सुनियोजित और संतुलित विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. उनके नेतृत्व में UIT की ओर से शहरी विकास से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं. नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं के विकास के साथ भूखंडों के आवंटन, ई-नीलामी और पट्टा जारी करने जैसे काम भी इसी दिशा का हिस्सा हैं.



प्रशासनिक समन्वय के लिए सुभाष चंद्र सम्मानित

सुभाष चंद्र, ADM, श्रीगंगानगर जिले में प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सम्मानित हुए. जिला स्तर पर अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से निभाने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया गया.



पुलिसिंग में दीपक शर्मा और पुष्पेंद्र सिंह का योगदान

दीपक शर्मा, ASP, श्रीगंगानगर को पुलिस विभाग में बेहतर काम और टीम का नेतृत्व करने के लिए सम्मान मिला. वहीं पुष्पेंद्र सिंह, CO, श्रीकरणपुर को सीमावर्ती इलाके में नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया. नशे की तस्करी पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस की भूमिका इस क्षेत्र में अहम मानी जाती है.



विनोद कुमार, तहसीलदार, सूरतगढ़ को राजस्व टीम के साथ बेहतर समन्वय के लिए सम्मानित किया गया. तहसील स्तर पर राजस्व से जुड़े कामों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने में उनके योगदान को भी मंच पर सराहा गया.



शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में अरविंदर सिंह की भूमिका

अरविंदर सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में किए जा रहे कामों के लिए सम्मान मिला. जिला प्रशासन के सहयोग से शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर लागू करने और सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में उनके योगदान को सम्मान के दौरान सामने रखा गया.



नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिसकर्मियों का योगदान

श्रीगंगानगर सीमावर्ती जिला होने के कारण नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार अहम रहती है. सुभाष ढील, SHO सदर थाना, श्रीगंगानगर को टीम के साथ नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया. दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी टीम ने राधेश्याम और रघुवीर के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 10 किलो हेरोइन और आरोपियों को पकड़ा.



वहीं शालू बिश्नोई, थानाधिकारी, गजसिंहपुर को सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई में भूमिका के लिए सम्मान मिला. नशीली दवाओं की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी में उनके योगदान को भी कार्यक्रम में सराहा गया.



संदीप कुमार, कांस्टेबल, DST, श्रीगंगानगर को भी जिले में अपराध के खिलाफ कार्रवाई में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. उनके द्वारा NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट और जिले में सक्रिय गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में मदद करने की जानकारी दी गई.



कृष्ण कुमार बलवदा, SHO, समेजाकोठी को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सम्मान मिला. पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में नशे की खेप के साथ आरोपियों को पकड़ने का काम भी शामिल रहा.



खेती और उद्यानिकी में डॉ. प्रीति गर्ग का काम

डॉ. प्रीति गर्ग, डिप्टी डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर को उद्यानिकी क्षेत्र में किए गए कामों के लिए सम्मानित किया गया. श्रीगंगानगर में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधीय और सजावटी पौधों की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के साथ उत्पादन और गुणवत्ता सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मंच पर सराहा गया.



गौसेवा और समाजसेवा के क्षेत्र में सम्मान

साहबराम चाहर, गौ-सेवक को गौसेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. जिले के टिब्बा में गौ चिकित्सालय स्थापित करने के साथ अलग-अलग गौशालाओं के संचालन में उनकी भूमिका बताई गई. दिनेश बिश्नोई, समाजसेवी को जैतसर क्षेत्र में समाजसेवा के लिए सम्मान मिला. स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें कार्यक्रम में सम्मानित किया गया.



वहीं वीरेंद्र पाल सिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को कमजोर, वंचित और पीड़ित वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए सम्मान मिला.



जेल प्रशासन में नए प्रयासों के लिए महावीर प्रसाद मीणा

महावीर प्रसाद मीणा, जेल अधीक्षक, श्रीगंगानगर को जिला जेल में किए गए बेहतर काम और नए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया. जेल प्रशासन से जुड़े कार्यों में नवाचार और व्यवस्था में सुधार की दिशा में किए गए उनके प्रयासों को कार्यक्रम में जगह मिली.



नशा मुक्ति अभियान में लक्ष्या ज्याणी की खास पहचान

इस सम्मान सूची में कला और सामाजिक जागरूकता से जुड़ा एक बेहद खास नाम विक्रम ज्याणी और लक्ष्या ज्याणी, रेड आर्ट्स थिएटर ग्रुप का रहा. दी गई जानकारी के मुताबिक महज 12 साल की लक्ष्या ज्याणी पांच साल की उम्र से नशे के खिलाफ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक कर रही हैं और अब तक 860 नाटक कर चुकी हैं. जिला प्रशासन के सहयोग से नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को भी सराहा गया.



16 चेहरों को सम्मान, अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान

‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में सम्मानित हुए इन 16 लोगों की भूमिकाएं अलग-अलग हैं, लेकिन सभी का काम अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय, गौसेवा और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े इन लोगों को मंच पर सम्मान मिलना श्रीगंगानगर में स्थानीय स्तर पर किए जा रहे कामों को सामने लाने का भी एक अवसर बना.



कार्यक्रम के जरिए उन लोगों को पहचान मिली, जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिले की व्यवस्था तथा सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं.