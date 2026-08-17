/श्रीगंगानगर के विकास पर ज़ी राजस्थान के मंच से मंथन, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बने मुख्य अतिथि

‘एक सफर हमसफर के साथ’ पर भी हुई दिलचस्प बातचीत

गंभीर राजनीतिक और न्यायिक मुद्दों के बीच बातचीत का एक व्यक्तिगत पहलू भी सामने आया. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और उनकी धर्मपत्नी पाना देवी द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘एक सफर हमसफर के साथ’ को लेकर भी चर्चा हुई. बातचीत में पुस्तक लिखने के पीछे की सोच, इसकी प्रेरणा और इसे पाठकों तक पहुंचाने की वजह पर सवाल किए गए.





उद्योग जगत की चुनौतियों पर डॉ. मोहित टांटिया ने रखी बात

कार्यक्रम के पैनल डिस्कशन में श्रीगंगानगर के औद्योगिक विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई. टांटिया ग्रुप के चेयरपर्सन डॉ. मोहित टांटिया ने बदलते कारोबारी माहौल में उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों और नई संभावनाओं पर अपनी बात रखी. चर्चा में टांटिया ग्रुप की मौजूदा पहचान, कारोबार की प्रमुख ताकत और आने वाले समय में उद्योग को किस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे मुद्दे शामिल रहे. साथ ही स्थानीय उद्योगों के लिए बदलते बाजार के हिसाब से खुद को तैयार करने और अपनी भूमिका मजबूत करने पर भी मंथन हुआ.





श्री सीमेंट के सामने क्या हैं चुनौतियां?

पैनल में श्री सीमेंट के यूनिट हेड प्रशांत श्रीवास्तव ने भी उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. सीमेंट सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बाजार में बदलाव और कारोबार के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार रखे गए. चर्चा का एक अहम हिस्सा यह रहा कि बदलते बाजार के बीच कंपनियां अपनी पहचान और भरोसा किस तरह बनाए रख सकती हैं. इसके साथ ही भविष्य में उद्योगों को मजबूत करने, नई जरूरतों के मुताबिक रणनीति तैयार करने और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी बात हुई.





छोटे शहरों में बड़े शहर जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलें?

कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्रमुख जगह मिली. एस.एन. हॉस्पिटल के एमडी विकास सिहाग ने श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की. खास तौर पर छोटे शहरों में बड़े शहरों जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सवाल पर मंथन हुआ. विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, आधुनिक मेडिकल तकनीक, बेहतर अस्पताल सुविधाएं और इलाज की गुणवत्ता जैसे मुद्दे चर्चा में रहे. इस बात पर जोर दिया गया कि अगर छोटे शहरों में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हों तो मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर कम जाना पड़ेगा.





विकास की दिशा तय करने वाला मंच

ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में हुई चर्चाओं में श्रीगंगानगर के विकास से जुड़े कई पहलू सामने आए. एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ बातचीत में देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और तकनीक जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं पैनल में डॉ. मोहित टांटिया, प्रशांत श्रीवास्तव और विकास सिहाग ने उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र की जमीनी चुनौतियों पर अपनी बात रखी. कार्यक्रम का फोकस मौजूदा स्थिति को समझने के साथ-साथ आने वाले समय में श्रीगंगानगर को विकास के नए मुकाम तक ले जाने की संभावनाओं पर रहा.