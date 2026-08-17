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श्रीगंगानगर के विकास का कारवां, UIT, नगरपालिकाओं से लेकर अस्पताल और शिक्षण संस्थानों तक का योगदान

Sri Ganganagar Development: ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ महामंच में श्रीगंगानगर के विकास में योगदान देने वाली प्रमुख संस्थाओं और प्रायोजकों की भागीदारी भी खास रही. शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े इन संस्थानों ने अपने-अपने क्षेत्र में किए जा रहे काम और विकास की दिशा को सामने रखा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 17, 2026, 08:22 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 08:22 PM IST
श्रीगंगानगर के विकास का कारवां, UIT, नगरपालिकाओं से लेकर अस्पताल और शिक्षण संस्थानों तक का योगदान
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki ore

Ek Kadam Vikas Ki ore: श्रीगंगानगर के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित ज़ी राजस्थान के खास कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ में जिले के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली संस्थाओं की भूमिका भी सामने आई. कार्यक्रम से जुड़े सहयात्रियों और प्रायोजकों ने शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की तस्वीर पेश की. अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे इन संस्थानों की मौजूदगी ने यह दिखाया कि किसी शहर के विकास की कहानी केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें निजी संस्थानों और स्थानीय निकायों की भी अहम भूमिका होती है.

UIT श्रीगंगानगर: सुनियोजित शहर की दिशा में काम

श्रीगंगानगर के शहरी विकास में UIT की महत्वपूर्ण भूमिका है. IAS गिरधर बेनीवाल के नेतृत्व में यूआईटी शहर के सुनियोजित और संतुलित विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ा रही है. नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं के विकास से लेकर भूखंडों के आवंटन, ई-नीलामी और पट्टा जारी करने तक कई काम यूआईटी के स्तर पर किए जाते हैं.

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शहर का विकास मास्टर प्लान के अनुसार हो, यह सुनिश्चित करना भी यूआईटी की जिम्मेदारियों में शामिल है. इसके अलावा अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के जरिए शहर को व्यवस्थित रखने पर भी जोर दिया जा रहा है.


श्रीकरणपुर नगरपालिका: विकास के साथ स्वच्छता पर जोर

श्रीकरणपुर नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारी संदीप बिश्नोई के नेतृत्व में विकास कार्यों के साथ कई नए प्रयास किए जा रहे हैं. नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के साथ शहर के सौंदर्यीकरण और पौधारोपण पर भी ध्यान दिया गया है.


स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में पहल की गई है. लक्ष्य शहर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने का है.


सूरतगढ़ में सड़क और सौंदर्यीकरण के काम

नगरपालिका सूरतगढ़ की ओर से शहर में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं. इंदिरा सर्किल से डिग्री कॉलेज तक सर्विस रोड के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और सीसी सड़क का काम भी शुरू किया गया है.


इसके अलावा रेलवे गेट से भगतसिंह चौक तक सड़क निर्माण की प्रक्रिया जारी है. भग्गुवाले कुएं के विकास और सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया है. इन कार्यों का उद्देश्य शहर की सुविधाओं और उसकी तस्वीर दोनों को बेहतर बनाना है.


केसरीसिंहपुर में स्वच्छता और हरियाली पर फोकस

नगरपालिका केसरीसिंहपुर शहर को साफ-सुथरा और हरित बनाने की दिशा में काम कर रही है. घर-घर कचरा संग्रहण, घरों को नालियों से जोड़ने, सड़कों के विकास और पौधारोपण जैसे कामों पर जोर दिया गया है. शहर में FSTP प्लांट का संचालन भी किया जा रहा है. बुनियादी सुविधाओं के साथ स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा देने की कोशिशों से केसरीसिंहपुर को नई पहचान देने पर काम हो रहा है.


स्वास्थ्य क्षेत्र में अनंता मेडिकेयर की भूमिका
श्रीगंगानगर से संचालित अनंता मेडिकेयर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उत्पादों के निर्माण और उनकी पहुंच को बढ़ाने का काम कर रही है. अनंता समूह की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी, जबकि वर्तमान अनंता मेडिकेयर लिमिटेड का गठन वर्ष 2008 में हुआ. समय के साथ कंपनी ने श्रीगंगानगर में अपनी उत्पादन सुविधाओं का विस्तार किया. स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के साथ आयुर्वेदिक, हर्बल और पोषण से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भी कंपनी काम कर रही है. गुणवत्ता और भरोसे को कंपनी अपनी प्रमुख ताकत मानती है.


सूरतगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
अपेक्स हॉस्पिटल, सूरतगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहा है. अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. अस्पताल की ओर से हाल ही में 500 से ज्यादा लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया. सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए भी लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.


SN सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल: विशेषज्ञ इलाज पर जोर
SN सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर पिछले आठ वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रहा है. अस्पताल में कार्डियोलॉजी, कैंसर, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग और IVF जैसी कई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं.


अस्पताल में ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा RGHS, ECHS, रेलवे और ESIC समेत विभिन्न योजनाओं के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जा रही है.


शिक्षा और खेल में New Hope Campus
श्रीविजयनगर स्थित New Hope Campus की Pioneer Senior Secondary School और New Hope Model Senior Secondary School शाखाएं शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी पहचान बना चुकी हैं. संस्थान के कई छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शैक्षणिक प्रदर्शन में भी संस्थान की उपलब्धियां रही हैं और राज्य स्तर की टॉप-5 मेरिट में स्थान बनाने का उल्लेख किया गया है. ऐसे प्रयास ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने की दिशा में अहम माने जा सकते हैं.


श्रीविजयनगर में बुनियादी सुविधाओं पर काम
नगरपालिका श्रीविजयनगर ने पिछले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए हैं. नगरपालिका भवन, शहीद पार्क, राजकीय विद्यालय के मुख्य दरवाजे, मुख्य सड़कों के निर्माण और डामरीकरण तथा नालों के निर्माण जैसे कामों को इसमें शामिल किया गया है. इन कार्यों का फोकस प्रशासनिक सुविधाओं के साथ आम लोगों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं तैयार करने पर रहा है.


श्रीगंगानगर नगरपरिषद: शहर की बुनियादी जरूरतों पर फोकस
नगरपरिषद श्रीगंगानगर शहर की स्वच्छता, सड़कों, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों के विकास जैसे कामों के लिए जिम्मेदार है. शहर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं.


रायसिंहनगर में स्वच्छता और शहर की नई तस्वीर
नगरपालिका रायसिंहनगर भी बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रही है. शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं और प्रवेश द्वार शहर की पहचान को सामने लाते हैं. घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था के जरिए साफ-सफाई को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.


कुल मिलाकर, ‘एक कदम विकास की ओर’ के इस महामंच पर श्रीगंगानगर के विकास से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों की तस्वीर सामने आई. शहरी विकास से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण तक, इन संस्थाओं की भागीदारी जिले में हो रहे बदलावों की कहानी को एक व्यापक रूप देती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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