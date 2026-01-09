Zee Rajasthan
जैतसर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ किसानों का आंदोलन, विद्युत विभाग के सामने किया प्रदर्शन

Jaitsar Smart Meter Protest: श्रीगंगानगर में जैतसर तथा आसपास के गांव में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में किसानों ने सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत व उप तहसील कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Jan 09, 2026, 04:44 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 05:25 PM IST

जैतसर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ किसानों का आंदोलन, विद्युत विभाग के सामने किया प्रदर्शन

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में जैतसर तथा आसपास के गांव में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में किसानों ने सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत व उप तहसील कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया. इस दौरान दोनों कार्यालयों में प्रदर्शन के बाद किसानों ने उपभोक्ताओं की इच्छा के बिना स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की.

ग्रामीण किसान मजदूर समिति के तत्वाधान में किसान ग्राम पंचायत कार्यालय में इकट्ठे हुए. यहां स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान सभा में बोलते हुए ग्रामीण किसान मजदूर समिति के जिला अध्यक्ष राजा हेयर ने विद्युत विभाग द्वारा जबरन घरों में लगाए जा स्मार्ट मीटर का विरोध किया.

ग्रामीण किसान मजदूर समिति के मीडिया प्रभारी विशाल सिंह ने भी इस दौरान संबोधित करते हुए बताया कि जब तक उपभोक्ता इच्छा न जताए तब तक स्मार्ट मीटर विभाग द्वारा न लगाया जाए. इस दौरान जीकेएस के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव सिंह सेखों उपाध्यक्ष करण दीप सिंह होठी, ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के दुर्गाराम ने भी संबोधित किया.

भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा ने भी इस दौरान चेतावनी देते हुए विद्युत विभाग के ठेकेदारों को आगाह किया कि बिना उपभोक्ताओं की अनुमति के अगर स्मार्ट मीटर लगाए गए, तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा. ग्राम पंचायत में बैठक के बाद किसान सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष इकट्ठे हुए. यहां नारेबाजी करते हुए विभाग के सहायक अभियंता अभय रंजन को ज्ञापन सौंपा.

इस दौरान सहायक अभियंता ने भी किसानों को बताया कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं, जो उपभोक्ता सहमति व्यक्त कर रहे हैं उन्हीं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है. विद्युत विभाग के कार्यालय से निकलकर किसान उपतहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार अंकित गोदारा को स्मार्ट मीटर के संबंध में ज्ञापन सौंपा. स्मार्ट मीटर के विरोध में ज्ञापन देते समय विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे.

