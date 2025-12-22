हनुमानगढ़ के बाद अब श्रीगंगानगर में भी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ गुस्से में किसान

Sriganganagar News : हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चले लंबे आंदोलन और किसानों पर हुए दमन के बाद अब इसका असर श्रीगंगानगर जिले में भी देखने को मिल रहा है.

जिले के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के खैरूवाला गांव के नजदीक प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है.



जानकारी के अनुसार, सोमवार को खैरूवाला टोल प्लाजा पर प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बड़ा किसान प्रदर्शन किया जाएगा.

यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन सहित अन्य किसान संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं.



इस आंदोलन को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया गया है. कालवासिया सरपंच प्रमेन्द्र खीचड़, माकपा तहसील सचिव ताराचंद सोनी, BKU के संदीप सिंह सहित अनेक किसान नेता और संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को आंदोलन से जोड़ रहे हैं.

किसानों का कहना है कि सघन आबादी और खेती-किसानी वाले क्षेत्रों में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना से भूमि की उर्वरता, भूजल स्तर, पर्यावरण और फसलों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा.



किसान संगठनों ने राठी खेड़ा (हनुमानगढ़) में हुए एथेनॉल फैक्ट्री विरोध आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि वहां किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें दमन और मुकदमों का सामना करना पड़ा.

इसी अनुभव को देखते हुए श्रीगंगानगर के किसान पहले से ही एकजुट होकर संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं.

किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. खैरूवाला टोल प्लाजा पर होने वाला यह प्रदर्शन आने वाले दिनों में श्रीगंगानगर जिले में बड़े किसान आंदोलन की भूमिका बन सकता है.

