/राजस्थान में MSP पर गेहूं खरीद को लेकर बवाल, अनूपगढ़ के किसान-व्यापारी करेंगे प्रदर्शन

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ क्षेत्र के किसान सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के टारगेट को बढ़ाने, खरीद समय सीमा बढ़ाने और बारदाने की मांग कर रहे हैं मगर सरकार ने 3 दिन पहले अनूपगढ़ के गेहूं खरीद के टारगेट को 35 हजार बैग कम कर दिया है, तब से ही धान मंडी में गेहूं की लॉफ्टिंग का कार्य बंद है. टारगेट कम करने के विरोध में आज शुक्रवार को अनूपगढ़ व्यापार मण्डल में सयुंक्त किसान मोर्चा, व्यापारियों और मजदूरों की बैठक आयोजित हुई.

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त मांगों को लेकर कल 6 जून शनिवार को अनूपगढ़ की नई धान मंडी को पूर्णतः बंद रखा जाएगा. शनिवार को धान मंडी में किसी भी कृषि जींस की बोली भी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि उक्त मांगों को लेकर कल शनिवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर जिले भर के किसानों, व्यापारियों और मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा. इस प्रदर्शन में अनूपगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर और व्यापारी शामिल होंगे.

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सचिव अमित सरना ने बताया कि कल सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाले प्रदर्शन में अनूपगढ़ व्यापार मंडल से सुबह 8 बजे वाहन रवाना किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में धान मंडी की प्रत्येक दुकान से एक-एक व्यापारी और उनके साथ काफी संख्या में किसान, मजदूर संगठनों के मजदूर और विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े हुए किसान भी व्यापार मंडल से श्रीगंगानगर के लिए रवाना होंगे.

उपाध्यक्ष नरेश कुमार मिढ़ा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले व्यापारियों, मजदूर और किसानों के लिए चाय-पानी, नाश्ते और दोपहर के भोजन की व्यवस्था अनूपगढ़ व्यापार मंडल की ओर से श्रीगंगानगर में की गई है. उन्होंने बताया कि शनिवार को होने वाले आंदोलन में अनूपगढ़ क्षेत्र के करीब 800 लोग आंदोलन में शामिल होंगे.

कोषाध्यक्ष सुनील चावला ने बताया कि पूर्व में 31 मई तक सरकार की तरफ से गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीद की गई थी. शुरुआत में अनूपगढ़ धान मंडी के लिए 10 लाख 80 हजार बैग खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन आवक की उम्मीद लगभग 15 से 16 लाख बैग की थी. जिसके चलते सभी मंडियों की तरह अनूपगढ़ में भी आंदोलन हुआ और सरकार में दो किश्त में 8 हजार बैग का लक्ष्य बढ़ा दिया.

अनूपगढ़ में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वारदाना भी वितरित कर दिया गया. इसके बाद सरकार का पोर्टल बंद हो गया, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे किसान थे जिनका पंजीयन हो जाने के बाद भी समर्थन मूल्य पर गेहूं का बेचान नहीं हुआ था. व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा ने बताया कि जब पोर्टल खुला, तो कई मंडियों के समर्थन मूल्य खरीद का लक्ष्य कम कर दिया गया था. उसमें अनूपगढ़ धान मंडी में करीब 35000 बैग गेहूं का लक्ष्य कम किया गया.

ऐसे में खरीद एजेंसियों ने वितरित किए गए 35000 बैग के वापिस देने की डिमांड कर दी है, जबकि पहले ही खरीद एजेंसियों द्वारा 62,891 मैट्रिक टन के लक्ष्य के अनुसार, बारदाना का वितरण पहले ही किया जा चुका था. उन्होंने कहा कि अगर सरकार टारगेट नहीं बढ़ाती है, तो धान मंडी के व्यापारी बैठक कर नई धान मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का बड़ा निर्णय ले सकती है.