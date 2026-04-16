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गजसिंहपुर में किसानों का बड़ा आंदोलन, नई मंडी नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना!

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में धान मंडी यार्ड की कमी से नाराज किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. 15 साल से अटकी नई मंडी की मांग को लेकर 20 अप्रैल को बंद का ऐलान किया गया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byPradeep Suthar
Published: Apr 16, 2026, 02:15 PM|Updated: Apr 16, 2026, 02:15 PM
गजसिंहपुर में किसानों का बड़ा आंदोलन, नई मंडी नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर में धान मंडी यार्ड की कमी को लेकर किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है. लंबे समय से चली आ रही समस्या से परेशान किसानों ने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. किसान मंडी समिति कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर नई धान मंडी यार्ड के निर्माण की मांग पर अड़े हुए हैं.

धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि वर्तमान में जो मंडी यार्ड संचालित हो रही है, वह बेहद सीमित जगह में सिमट कर रह गई है. गजसिंहपुर बाजार की महज दो गलियों में अस्थाई रूप से चल रही इस मंडी में फसलों के भंडारण और खरीद-फरोख्त में भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है. जगह की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज रखने में कठिनाई होती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से इस समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है. उनका कहना है कि नई धान मंडी यार्ड के लिए जमीन पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

धरने के दौरान मौजूद कॉमरेड गुरुचरण सिंह मौड़ ने बताया कि करीब 15 वर्षों से स्वीकृत जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, जिसके चलते मंडी यार्ड का निर्माण कार्य अटका हुआ है. इस कारण न केवल किसानों, बल्कि मजदूरों और आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक नई मंडी यार्ड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की है.

इतना ही नहीं, किसानों ने आगामी 20 अप्रैल को बड़ा कदम उठाने का ऐलान भी किया है. इस दिन गजसिंहपुर की धान मंडी को पूरी तरह बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा.

इस धरने में किसान मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जिससे आंदोलन को और मजबूती मिल रही है. लगातार बढ़ते समर्थन से यह आंदोलन अब एक बड़े जनआंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है.

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे किसानों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मुद्दे का समाधान कब तक निकाल पाता है.

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