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श्रीगंगानगर पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ाए बदमाश के विकेट, एनकाउंटर कर टांग में दागी गोली, भागने की कर रहा था कोशिश

Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर में सदर थाना पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पठानवाला रोड स्थित 17 एमएल के पास नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड गोलियां चलीं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 11, 2026, 06:38 AM|Updated: Jun 11, 2026, 06:38 AM
श्रीगंगानगर पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ाए बदमाश के विकेट, एनकाउंटर कर टांग में दागी गोली, भागने की कर रहा था कोशिश
Image Credit: Sri Ganganagar Encounter

Sri Ganganagar Encounter: श्रीगंगानगर जिले में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ ने इलाके में सनसनी फैला दी. जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में पठानवाला रोड स्थित 17 एमएल के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी.

इस दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए न केवल नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी. इसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड गोलियां चलीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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मुठभेड़ के दौरान सदर थाना प्रभारी (SHO) सुभाष ढिल्लो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला और बदमाश का पीछा किया. फायरिंग के दौरान सदर थाने के कांस्टेबल कैलाश जाखड़ बाल-बाल बच गए. पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर मौके पर ही काबू में आ गया. पुलिस ने तुरंत घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घायल बदमाश किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ हो सकता है. हालांकि पुलिस उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रही है. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली.

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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