/श्रीगंगानगर पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ाए बदमाश के विकेट, एनकाउंटर कर टांग में दागी गोली, भागने की कर रहा था कोशिश

Sri Ganganagar Encounter: श्रीगंगानगर जिले में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ ने इलाके में सनसनी फैला दी. जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में पठानवाला रोड स्थित 17 एमएल के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी.

इस दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए न केवल नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी. इसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड गोलियां चलीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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मुठभेड़ के दौरान सदर थाना प्रभारी (SHO) सुभाष ढिल्लो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला और बदमाश का पीछा किया. फायरिंग के दौरान सदर थाने के कांस्टेबल कैलाश जाखड़ बाल-बाल बच गए. पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर मौके पर ही काबू में आ गया. पुलिस ने तुरंत घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घायल बदमाश किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ हो सकता है. हालांकि पुलिस उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रही है. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली.

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है.

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