Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवाओं और छात्रों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. टांटिया यूनिवर्सिटी परिसर में जेन जी पोस्ट ऑफिस का औपचारिक उद्घाटन किया गया. राजस्थान पश्चिम परिक्षेत्र के निदेशक कर्नल सतीश सोलंकी ने इसका उद्घाटन किया.

युवा पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ेगा जेन जी डाकघर

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यह जेन जी डाकघर जयपुर और जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर में खुला है. इस आधुनिक डाकघर का उद्देश्य युवा पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ना और पारंपरिक सेवाओं को डिजिटल सुविधाओं के साथ जोड़ना है. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए टांटिया ग्रुप के चेयरपर्सन डॉ. मोहित टांटिया ने डाक सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि डाक सेवा आज भी जीवन का अभिन्न अंग है. आज मोबाइल का युग है. एक सेकेंड के मैसेज ने शायद हमें चिट्ठी लिखने की आदत भुला दी है. मैसेज आता है- हाय! हम जवाब देते हैं- हैलो! और बात खत्म, लेकिन कभी एक चिट्ठी आती थी, तो उसे खोलने से पहले ही दिल में उत्सुकता होती थी. लिफाफा हाथ में लेते ही लगता था किसी अपने ने याद किया है.

भावनात्मक जुड़ाव और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम पेश करेगा जेन जी पोस्ट ऑफिस

कागज के उन पन्नों में केवल शब्द नहीं होते थे, उसमें किसी मां की चिंता होती थी, पिता का आशीर्वाद होता था, भाई-बहन का प्यार होता था, किसी दोस्त की शरारत होती थी, किसी दूर बैठे अपने की याद होती थी और सच कहूं तो वे भावनाएं मोबाइल के मैसेज में कहां हैं. डॉ. टांटिया ने कहा कि जेन जी पोस्ट ऑफिस युवाओं को न केवल डाक सेवाओं से जोड़ेगा, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम भी पेश करेगा.

इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन, डाक विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. जेन जी पोस्ट ऑफिस युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें डिजिटल सेवाएं, तेज पारसल बुकिंग, बचत योजनाएं और युवा अनुकूल वातावरण शामिल होने की उम्मीद है. यह पहल भारतीय डाक विभाग की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर के विश्वविद्यालय परिसरों में युवा-केंद्रित डाकघर खोले जा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी पारंपरिक सेवाओं को नए अंदाज में अपना सके.