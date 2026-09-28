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जयपुर-जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी में खुला Gen Z पोस्ट ऑफिस, युवाओं को मिलेंगी डिजिटल डाक सेवाएं, जानें क्या-क्या होंगी सुविधाएं

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर स्थित टांटिया यूनिवर्सिटी परिसर में युवाओं और छात्रों को ध्यान में रखते हुए Gen Z पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया. जयपुर और जोधपुर के बाद यह राजस्थान का तीसरा Gen Z पोस्ट ऑफिस है, जिसका उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक डाक सेवाओं से जोड़ने के साथ डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep Suthar
Published:Sep 28, 2026, 10:13 PM IST | Updated:Sep 28, 2026, 10:13 PM IST
जयपुर-जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी में खुला Gen Z पोस्ट ऑफिस, युवाओं को मिलेंगी डिजिटल डाक सेवाएं, जानें क्या-क्या होंगी सुविधाएं
Image Credit: श्रीगंगानगर स्थित टांटिया यूनिवर्सिटी परिसर में Gen Z पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया.

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवाओं और छात्रों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. टांटिया यूनिवर्सिटी परिसर में जेन जी पोस्ट ऑफिस का औपचारिक उद्घाटन किया गया. राजस्थान पश्चिम परिक्षेत्र के निदेशक कर्नल सतीश सोलंकी ने इसका उद्घाटन किया.

युवा पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ेगा जेन जी डाकघर

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यह जेन जी डाकघर जयपुर और जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर में खुला है. इस आधुनिक डाकघर का उद्देश्य युवा पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ना और पारंपरिक सेवाओं को डिजिटल सुविधाओं के साथ जोड़ना है. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए टांटिया ग्रुप के चेयरपर्सन डॉ. मोहित टांटिया ने डाक सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि डाक सेवा आज भी जीवन का अभिन्न अंग है. आज मोबाइल का युग है. एक सेकेंड के मैसेज ने शायद हमें चिट्ठी लिखने की आदत भुला दी है. मैसेज आता है- हाय! हम जवाब देते हैं- हैलो! और बात खत्म, लेकिन कभी एक चिट्ठी आती थी, तो उसे खोलने से पहले ही दिल में उत्सुकता होती थी. लिफाफा हाथ में लेते ही लगता था किसी अपने ने याद किया है.

भावनात्मक जुड़ाव और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम पेश करेगा जेन जी पोस्ट ऑफिस

कागज के उन पन्नों में केवल शब्द नहीं होते थे, उसमें किसी मां की चिंता होती थी, पिता का आशीर्वाद होता था, भाई-बहन का प्यार होता था, किसी दोस्त की शरारत होती थी, किसी दूर बैठे अपने की याद होती थी और सच कहूं तो वे भावनाएं मोबाइल के मैसेज में कहां हैं. डॉ. टांटिया ने कहा कि जेन जी पोस्ट ऑफिस युवाओं को न केवल डाक सेवाओं से जोड़ेगा, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम भी पेश करेगा.

इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन, डाक विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. जेन जी पोस्ट ऑफिस युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें डिजिटल सेवाएं, तेज पारसल बुकिंग, बचत योजनाएं और युवा अनुकूल वातावरण शामिल होने की उम्मीद है. यह पहल भारतीय डाक विभाग की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर के विश्वविद्यालय परिसरों में युवा-केंद्रित डाकघर खोले जा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी पारंपरिक सेवाओं को नए अंदाज में अपना सके.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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