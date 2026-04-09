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श्रीगंगानगर में आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही, खड़ी गेहूं की फसल को कर डाला नाश, किसानों की मेहनत हुई बर्बाद

Rajasthan News: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देर रात हुई तेज बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 09, 2026, 09:16 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 09:16 AM IST

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श्रीगंगानगर में आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही, खड़ी गेहूं की फसल को कर डाला नाश, किसानों की मेहनत हुई बर्बाद

Rajasthan News: श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर उपखंड के LNP क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देर रात हुई तेज बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. 41LNP, 53LNP, 54LNP और 55LNP गांवों में गेहूं की पकी हुई फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. खेतों में गिरी ओलों की परत और पानी के जमाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है.

घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अमित यादव, एसडीएम अजीत गोदारा, तहसीलदार जितेंद्र सिंह, उपतहसीलदार अंकित कुमार सहित कृषि विभाग के अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. जिला कलेक्टर अमित यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जा सके.


स्थानीय किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी है. किसान देवीलाल (55LNP) के अनुसार, उनकी गेहूं की फसल में लगभग 90 प्रतिशत तक नुकसान हो चुका है और दाने पूरी तरह खराब हो गए हैं. वहीं किसान कमलेश कुमार ने बताया कि देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में अभी भी पानी और ओले पड़े हुए हैं, जिससे फसल पूरी तरह चौपट हो गई है. उन्होंने प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है.

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जिला कलेक्टर अमित यादव ने आश्वासन दिया है कि एसडीएम और तहसीलदार द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार होते ही किसानों को अधिकतम मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को पहले स्लॉट बुक करना होगा और उसी के अनुसार अपनी फसल मंडी में लानी होगी. ओलावृष्टि से हुए इस नुकसान ने क्षेत्र के किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है और अब उनकी उम्मीदें प्रशासनिक मदद पर टिकी हैं.

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