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श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Sri Ganganagar Weather: IMD अलर्ट: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा), ओले और हल्की-मध्यम बारिश की संभावना. मौसम विभाग ने इन तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले 3 घंटों तक प्रभावी रहेगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 15, 2026, 08:03 AM|Updated: Jun 15, 2026, 08:03 AM
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan Mausam Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान के उत्तरी जिलों के लिए ताज़ा नाउकास्ट मौसम चेतावनी-02 जारी की है. आज सुबह 07:16 बजे जारी इस चेतावनी में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन, बिजली चमकने, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, ओले गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

यह येलो अलर्ट अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं अचानक तेज हवाओं के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इसका प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, लेकिन खेतों में काम कर रहे किसानों, यात्रियों और खुले में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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राजस्थान के शेष हिस्सों में मौसम सामान्य बना हुआ है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर समेत अधिकांश जिलों में कोई विशेष चेतावनी नहीं जारी की गई है. विभाग द्वारा जारी मानचित्र में राज्य के अधिकांश क्षेत्र हरे रंग में दिखाए गए हैं, जबकि उत्तरी क्षेत्र पीले रंग से चिह्नित हैं.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के दौरान ऐसी स्थानीय convective गतिविधियां आम हैं. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने तथा भूमि के तेज गर्म होने से इन क्षेत्रों में अचानक मेघगर्जन और तेज हवाएं उत्पन्न हो रही हैं. ऐसे मौसम में बिजली गिरने, ओले गिरने और अचानक पानी भर जाने की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

IMD द्वारा जारी सुरक्षा सलाह
मेघगर्जन के समय पेड़ के नीचे या धातु की छत वाले स्थानों पर आश्रय न लें.
खुली जगहों, तालाबों या खेतों में न रहें.
बिजली के खंभों, ऊंची इमारतों या लोहे की वस्तुओं से दूर रहें.
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जाने वाली सड़कों पर वाहन चलाते समय सतर्क रहें. बारिश के दौरान दृश्यता कम हो सकती है और सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं.
किसान भाई अपने ढीले पड़े सामान, पशुधन और अस्थायी झोपड़ियों को मजबूत कर लें.

यह चेतावनी जारी होने के तीन घंटे बाद समाप्त हो जाएगी. यदि मौसम में कोई बदलाव होता है तो विभाग तुरंत नई चेतावनी जारी करेगा. राजस्थान अपनी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, लेकिन मानसून के आगमन काल में ऐसे छोटे-छोटे लेकिन तीव्र मौसम परिवर्तन अक्सर देखने को मिलते हैं. इन घटनाओं से फसलें प्रभावित हो सकती हैं, खासकर जिन इलाकों में गेहूं की कटाई या अन्य कृषि कार्य चल रहे हैं.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. नागरिकों से अपील की गई है कि वे IMD जयपुर के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें.

इस मौसम चेतावनी के कारण स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की तैयारी रखी जाए. स्कूलों और कॉलेजों में आउटडोर गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी गई है.

कुल मिलाकर, उत्तर राजस्थान के तीन जिलों में आज सुबह से दोपहर तक मौसम की यह तीव्र गतिविधि लोगों के लिए चुनौती बन सकती है. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपडेट रहें और सुरक्षित रहें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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