राजस्थान में कपास किसानों पर दोहरी मार, बरसात और कीटों से घटा उत्पादन, खेतों में सड़ने लगे डिंडे!

Sri Ganganagar News: राजस्थान में जैतसर और आसपास के गांवों में नरमा कपास की फसल में हरे डिंडे की खिलने की संभावना कम हो गई है. इसकी वजह कुछ डिंडों में लगने वाला कीट और रोग बताया जा रहा है. किसानों का कहना है कि अक्टूबर में हुई बारिश और लगातार नमी के कारण फसल का वजन और उत्पादन भी कम हुआ है. कृषि विभाग के अनुसार, कुछ ही खेतों में यह समस्या है, जबकि अन्य जगह डिंडे सामान्य रूप से खिल रहे हैं.
 

Published: Nov 08, 2025, 11:40 AM IST | Updated: Nov 08, 2025, 11:40 AM IST

Sri Ganganagar News: जैतसर और आसपास के गांवों के खेतों में नरमा फसल में चुगाई के बाद शेष रहे हरे डिंडो के खिलने की संभावना अब कम दिखाई दे रही है. इन हरे डिंडो में एक विशेष प्रकार का कीट इन्हें खिलने से रोक रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार जीबी, जेएसडी, बीजीएम, बीजेडी, एमएसडी, एलसी, जेएसडी क्षेत्र के खेतों में नरमा कपास की चुगाई का कार्य 80% तक कर लिया गया है. चुगाई के बाद नरमा फसल में हरे रंग के डिंडे तो बहुतायत से दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके खिलने की संभावना नगण्य है.हालांकि हर बार नरमा चुगाई के बाद तेज धूप के कारण हरे डिंडे खिल जाते हैं. जिसके बाद एक बार पुनः डिंडो के खिलने पर नरमा चुगाई का कार्य शुरू हो जाता है.

इस बार इन हरे डिंडो में एक विशेष प्रकार का कीट और रोग लगने के कारण यह डिंडे खिल ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण किसानों को संभावना है कि अबकी बार अंतिम समय में उन्हें घरेलू खर्च देने वाले डिंडे खिलने से पहले ही खराब हो जाएंगे. किसान गोपीराम, संदीप झोरड़, इंद्रजीत सिंह रंधावा ने बताया कि हरे नरमा फसल में लगे हरे डिंडो को तोड़कर देखा गया तो उनमें लट व कीड़ा दिखाई दिया.

वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ खेतो में ही ऐसा है, जिसका मुख्य कारण खेतो में नमी की अधिकता थी.जबकि अन्य जगह हरे डिंडे खिल रहें हैं. वहीं किसानों ने बताया कि इस बार नरमा फसल में उत्पादन की संभावना पूर्व में अधिक दिखाई दे रही थी लेकिन अक्टूबर माह में आई बरसात व लगातार नमी के कारण नरमा कपास का अपेक्षित वजन कम हो गया, जिसके कारण उत्पादन में भी कमी दिखाई दी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sri-ganganagar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

