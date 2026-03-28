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किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था लॉरेंस गैंग का IN-DIRECT गुर्गा, हनुमानगढ़ में कर चूका था रेकी

Rajasthan Crime News: श्रीगंगानगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है. पकड़ा गया बदमाश लॉरेंस विश्नोई गैंग से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है. पुलिस के अनुसार, आरोपी मुठभेड़ से पहले हनुमानगढ़ में रेकी कर चुका था और उसके दो साथी अभी फरार हैं. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 28, 2026, 05:42 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 05:42 PM IST

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किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था लॉरेंस गैंग का IN-DIRECT गुर्गा, हनुमानगढ़ में कर चूका था रेकी

Sri Ganganagar Encounter: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर लॉरेंस गैंग के नेटवर्क को उजागर कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया बदमाश कुख्यात लॉरेंस गैंग से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है. यह खुलासा बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया.

मुठभेड़ की घटना और पुलिस कार्रवाई
बीती रात श्रीगंगानगर में पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति क्षेत्र में सक्रिय हैं. जब पुलिस ने उन्हें चेक करने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया. मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, जबकि बदमाश के पास से हथियार बरामद किए गए.

लॉरेंस गैंग से कनेक्शन
आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है. हालांकि यह कनेक्शन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि इनडायरेक्ट है. आरोपी गैंग के लिए रेकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. पुलिस को आशंका है कि यह बदमाश गैंग के बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है.

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हनुमानगढ़ में की गई थी रेकी
जांच में बड़ा खुलासा यह हुआ कि मुठभेड़ से पहले आरोपी पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ में किसी व्यक्ति की रेकी कर चुका था. रेकी पूरी करने के बाद वह अपने दो साथियों के साथ श्रीगंगानगर पहुंचा था. पुलिस का मानना है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. फिलहाल दोनों फरार साथियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.


आरोपी का Crime History
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा और गंभीर है. आईजी के अनुसार, उसने जयपुर समेत राजस्थान के कई अन्य शहरों में बार-बार रेकी की है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है. पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है, जिसमें अन्य राज्यों के कनेक्शन भी शामिल हो सकते हैं. इस घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

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