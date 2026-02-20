मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे किसान सम्मेलन की अगुवाई, इन 6 राज्यों में किसानों के हितों पर होगी चर्चा

Congress Farmers Conference: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी की बैठक हुई है.
Congress Farmers Conference: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी की बैठक हुई है. हमारे 6 राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र इन 6 राज्यों के हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और हिमाचल के मुख्यमंत्री मौजूद थे.
खासतौर से जो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है, जो हम ये व्यापार समझौता करने में मजबूर हुए हैं, जो सरेंडर हुआ है. उसपर चर्चा हुई है. इसका सीधा असर पहले चरण में इन 6 राज्यों के कपास किसान, सोयाबीन किसान, मक्का किसान, फल और मेवे के किसान पर जरूर पड़ेगा. इसलिए हमने इन 6 राज्यों के नेताओं से बात की है.
इस महीने की 24 तारीख को पहली बैठक और किसान सम्मेलन भोपाल में होगी. साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों उसमें भाग लेंगे. इसके बाद 7 तारीख को यवतमाल, महाराष्ट्र में इसी तरीके से किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और तीसरा सम्मेलन श्रीगंगानगर में होगा.
9 मार्च से पार्लियामेंट का सत्र वापस शुरू होने वाला है, उसके पहले भोपाल में और यवतमाल में किसान सम्मेलनों का आयोजन होगा. इनमें दोनों हमारे नेता- कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) दोनों मौजूद होंगे. जिस तरीके से तीन काले कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों ने करीब डेढ़ साल तक आंदोलन चलाया.
इसी तरीके से हम किसान संगठनों के साथ इन 6 राज्यों में पहले चरण में चलाएंगे और अलग-अलग राज्यों में भी हम करेंगे. लेकिन पहले चरण में हम इन 6 राज्यों में इसपर जोर देंगे और इस ट्रेड डील से हमारे लाखों किसानों की आजीविका पर जो खतरा आ पड़ा है, उसको हम उजागर करेंगे. जनता के बीच भी जाएंगे.
