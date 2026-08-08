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श्रीगंगानगर में 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की नई धान मंडी में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार को लेकर विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने गौरी शंकर पर 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गौरी शंकर को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep Suthar
Published:Aug 08, 2026, 11:33 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 11:33 PM IST
श्रीगंगानगर में 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Sri Ganganagar News

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ की नई धान मंडी में एक व्यक्ति के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था. ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने पर स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था और पंजाब के जालंधर में 13 और 16 अगस्त को अंकुर नरूला द्वारा उसकी चर्च में ईसाई धर्म के होने वाले कार्यक्रम में लोगों से पहुंचने की अपील कर रहा था.

आरोपी गौरी शंकर गिरफ्तार

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अनूपगढ़ पुलिस थाने में गांव 5 पी के निवासी सुरजीत ने आरोपी गौरी शंकर निवासी घड़साना, अंकुर नरूला सहित उनके साथियों के खिलाफ 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने आरोपी गौरी शंकर को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर दर्ज किए गए मामले में पूछताछ शुरू कर दी है.

सुरजीत (25) पुत्र श्यामलाल राजपूत ओड निवासी गांव 5पी ने बताया कि 7 अगस्त देर शाम को अनूपगढ़ की नई धान मंडी में आरोपी गौरी शंकर निवासी नई मंडी घड़साना द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार की सामग्री वितरित की जा रही थी. जब मैं अपने मित्र राकेश भांभू से मिलने धानमण्डी गया, तो गौरीशंकर ने मुझे वह प्रचार सामग्री देते हुए कहा कि वह अंकुर नरूला की The Church of Signs and Wonders जालंधर (पंजाब) का सदस्य प्रतिनिधि है.

प्रार्थना से गंभीर बीमारियों केठीक होने का दावा

गौरी शंकर ने कहा कि वह अंकुर नरूला की The Church of Signs and Wonders का प्रचार-प्रसार का कार्य करता है तथा लोगों को चर्च की प्रार्थना सभाओं में आने के लिए प्रेरित करता है. गौरी शंकर ने सुरजीत को चर्च का प्रचार कार्ड भी दिखाया तथा दावा किया कि अंकुर नरूला की प्रार्थना सभाओं में अंधे देखने लगते हैं, लंगडे़ चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं तथा गंभीर बीमारियां प्रार्थना से ठीक हो जाती हैं.

सुरजीत ने आरोप लगाया है कि गौरी शंकर ने बताया था कि 13 अगस्त और 16 अगस्त को जालंधर में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है. तुम भी इस कार्यक्रम में चलो. इस कार्यक्रम में मैं तुम्हें यहोवा की शरण में ले जाऊंगा और 50000 रुपये भी दिलवाऊंगा. यह सारा काम हमारे मुख्य प्रचारक डॉक्टर अंकुर युसूफ नरूला व पास्टर सोनिया युसूफ नरूला करने वाले हैं.

प्रचार-प्रसार की एवज में 50 हजार का इनाम

सुरजीत ने आरोप लगाया है कि गौरी शंकर सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है और हिंदू समाज के भोले भाले व अनपढ़ लोगों को बीमारी ठीक करने में धन का लालच देकर चर्च से जुड़ने व प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है.

सुरजीत ने बताया कि गौरी शंकर ने उसे बताया था कि प्रचार-प्रसार की एवज में अंकुर नरूला जांलधर (पंजाब) के द्वारा उसे 50,000 रूपये जो अंकुर नरुला का प्रचारक दीप प्रधान निवासी गिदड़बाह पंजाब के द्वारा मेरे बैंक खाते में डलवाये जाते हैं और उसकी तरह राजू जौन वार्ड नं. 24 धक्का बस्ती घड़साना, कालू 2 एसटीआर घड़साना, दयानन्द शिपी रोड़ 10 नम्बर गली श्रीगंगानगर, शिवा और उसकी पत्नि निवासी श्रीकरणपुर भी अपने क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र में ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाते हैं.

इन सभी को मेरी तरह अंकुर नरूला की The Church of Signs and Wonders की तरफ से रूपये बैंक खाते में धर्म परिवर्तन करवाने और उसके प्रचार-प्रसार की एवज में डलवाये जाते हैं. तुम भी यह काम करो तो तुम्हें भी इनकी तरह खाते में पैसे भेजेंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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