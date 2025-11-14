अनूपगढ़ में रजाई गद्दा हाउस में लगी भीषण आग, 15 लाख का नुकसान

Anupgarh Fire: श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ की नई धान मंडी में आज लक्ष्मी रजाई गद्दा हाउस में अचानक आग लग गई. दुकान में अचानक आग लगने से एक बार वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
Trending Photos
Anupgarh Fire: राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ की नई धान मंडी में आज लक्ष्मी रजाई गद्दा हाउस में अचानक आग लग गई. दुकान में अचानक आग लगने से एक बार वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुकानदार सुमित राय के द्वारा इसकी सूचना व्यापार मंडल, अनूपगढ़ फायर ब्रिगेड तथा पुलिस को दी गई.
सूचना देने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया गया. मगर आग लगातार फैलती चली गई. सूचना मिलने पर व्यापार मंडल से पानी का टैंकर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से भीड़ को हटाकर आग को बुझाने का कार्य शुरू किया.
लगभग 40 मिनट के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. दुकान के मालिक सुमित राय ने बताया कि इस आगजनी की घटना में उसकी दुकान में रजाई और गद्दे बनाने की रखी 3 मशीनें, रुई और रजाईयां बनाने का अन्य सामान जलकर राख हो गया. सुमित राय ने बताया कि इस आगजनी की घटना में करीब 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया है.
एसएचओ ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस के द्वारा मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. दुकान के मालिक सुमित राय ने बताया कि आज दोपहर वह अपने बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए गया था, जिस समय वह दुकान से गया तो उस समय दुकान पर स्टाफ के 4 लोग काम कर रहे थे. कुछ देर में स्टाफ के एक व्यक्ति का फोन कॉल आई और उसने बताया कि दुकान में भयंकर आग लग गई है.
सुमित राय ने बताया कि आगजनी की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचा, तो आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना फायर ब्रिगेड, पुलिस और अनूपगढ़ व्यापार मंडल को दी गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आज को बुझाने का प्रयास किया.
मगर आग लगातार फैलती गई. सुमित राय ने बताया कि सबसे पहले व्यापार मंडल से पानी का टैंकर मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने का प्रयास किया. उसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लगभग 40 मिनट के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
करीब 15 लाख का हुआ नुकसान
सुमित राय ने बताया कि उसकी दुकान में रजाई बनाने की तीन मशीन लगी हुई है. इसके अलावा रुई और रजाई बनाने का अन्य सामान रखा हुआ था, जो इस आगजनी की घटना में जलकर राख हो गया है. उन्होंने बताया कि प्रथमदृष्टया के अनुसार, लगभग 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है.
आपको बता दें कि नई धान मंडी में जिस स्थान पर आग लगी है, उस स्थान के पीछे किसानों का भारी मात्रा में बेचने के लिए लाया हुआ नरमा रखा हुआ था और जिस दुकान में आग लगी है, उस दुकान के बिल्कुल सामने एक पेट्रोल पंप भी स्थित है. अगर आग विकराल रूप ले लेती, तो आज अनूपगढ़ में बड़ा हादसा हो सकता था.
मौके पर पहुंचे एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है. एक बारगी आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!