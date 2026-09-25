/DICE के तहत मिर्जेवाला PM श्री स्कूल की छात्राओं ने किया टांटिया विश्वविद्यालय का भ्रमण

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में टांटिया विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर की ओर से गुरुवार को मिर्जेवाला स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को विश्वविद्यालय का भ्रमण कराया गया. यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय-इनोवेशन सेल की ‘डेवलपिंग इनोवेशन कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप (डीआईसीई)’ इनिशिएटिव के तहत आयोजित किया गया. इस दौरान छात्राओं को विश्वविद्यालय में चल रही अलग-अलग गतिविधियों और कामकाज के बारे में जानकारी दी गई.

50 छात्राओं ने किया विश्वविद्यालय का भ्रमण

विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव (अंतर्राष्ट्रीय मामले) प्रसन्ना सेठी ने बताया कि विद्यालय की 50 छात्राएं वरिष्ठ अध्यापिका अंजू कटारिया और अश्विनी कुमार के नेतृत्व में विश्वविद्यालय पहुंचीं. सबसे पहले छात्राओं को कृषि संकाय की सॉइल लैब का भ्रमण कराया गया. यहां उन्हें जल और मिट्टी के सैंपल लेने की प्रक्रिया समझाई गई. इसके साथ ही खेती-बाड़ी से जुड़े दूसरे कामों के बारे में भी जानकारी दी गई.

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आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की जानकारी

इसके बाद छात्राओं को फार्मेसी संकाय ले जाया गया. यहां उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में बताया गया. इसके बाद आयुर्वेद संकाय में पंचकर्म यूनिट का अवलोकन कराया गया. छात्राओं को पंचकर्म के जरिए उपचार की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई.

दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाएं देखीं

भ्रमण के दौरान छात्राओं ने विश्वविद्यालय में संचालित प्रधानमंत्री दिव्यांगजन वयोश्री केंद्र (एलिम्को) का भी दौरा किया. यहां उन्हें बताया गया कि दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के हिसाब से सहायक उपकरण किस तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं.

पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर जोर

कार्यक्रम के अंत में शिक्षा संकाय में सेमिनार आयोजित किया गया. उपप्राचार्य डॉ. रेखा सोनी ने छात्राओं को कौशल विकास के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि छात्राएं पढ़ाई के साथ समय का सही इस्तेमाल कर अलग-अलग कौशल सीख सकती हैं और इससे कमाई भी कर सकती हैं.

विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान उपकुलसचिव (अंतर्राष्ट्रीय मामले) प्रसन्ना सेठी, सहायक आचार्य डॉ. राजेश शर्मा और डॉ. संतलाल शर्मा, सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर राजकुमार जैन, को-ऑर्डिनेटर (आईईसी) डॉ. कृष्ण कुमार आशु, असिस्टेंट को-ऑर्डिनेटर मोहनपाल सचदेवा, निशांत गर्ग, प्रतीक नागपाल और अजय चुघ सहित कई लोग मौजूद रहे.