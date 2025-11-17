श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तनाव, पोस्टर वार से पार्टी में फूट! जिलाध्यक्ष ने किया खारिज

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अपनी ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का पोस्टर वार शुरू हो गया है. यह विवाद भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और जिला प्रशासन के बीच बहस से उपजा है, जो अब पार्टी के आंतरिक कलह का रूप ले चुका है. पोस्टरों में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों पर तीखे सवाल उठाए गए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान ने इसे पार्टी स्तर पर खारिज करते हुए पोस्टर हटाने और जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इन पोस्टरों के पीछे कौन है?

विधायक बिहाणी व अधिकारियों के बीच बहस का बवाल

मामला कुछ दिनों पहले विधायक जयदीप बिहाणी की एक सार्वजनिक बहस से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर विकास कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाया. बिहाणी ने कहा था कि अधिकारी "पुष्पांजलि" अर्पित करने का समय नहीं निकाल पा रहे, जिसका इशारा मृतकों को श्रद्धांजलि देने से था. इस बयान ने विवाद को भड़का दिया. अब पोस्टरों में वही सवाल दोहराए गए हैं: "जिला कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारी बताएं, कब अर्पित करेंगे पुष्पांजलि?" कार्यकर्ताओं ने इन्हें शहर के प्रमुख चौराहों पर चस्पा कर दिया, जो पार्टी की आधिकारिक राय नहीं होने का दावा किया जा रहा है.

पोस्टर वार से पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध

अपनी ही सरकार में प्रशासन के खिलाफ उतर आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों के जरिए खुला विरोध जताया! पोस्टरों में अधिकारियों के नाम लेकर तंज कसे गए, जिससे जिला प्रशासन में असहजता बढ़ गई. स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक बिहाणी के समर्थन में यह कदम उठाया गया, लेकिन पार्टी हाईकमान की मंजूरी नहीं ली गई. इस घटना ने भाजपा की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब राज्य में भाजपा की सरकार है. विपक्ष ने इसे "आंतरिक कलह" बताते हुए चुटकी ली है.

जिलाध्यक्ष शरणपाल का सख्त खंडन

भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान ने पोस्टर वार को "शिरे से खारिज" करते हुए कहा कि यह पार्टी की आधिकारिक कार्रवाई नहीं है. उन्होंने तुरंत सभी पोस्टर हटाने के निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की. मान ने कहा, "पोस्टर हटा दिए गए हैं, और पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है. जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी." उन्होंने विधायक बिहाणी से भी बात की, लेकिन विवरण साझा नहीं किया.

रहस्यमयी पोस्टर...किसका हाथ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोस्टरों को किसने लगवाया? कुछ का मानना है कि यह विधायक बिहाणी के समर्थक कार्यकर्ताओं का काम है, जबकि अन्य इसे विपक्षी साजिश बता रहे हैं. पुलिस ने भी शहर में लगे पोस्टरों पर नजर रखी है. जिला कलेक्टर ने कहा, "हम विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखेंगे, राजनीतिक विवादों से दूर.

