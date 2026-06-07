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रायसिंहनगर में दर्दनाक वारदात, टायर पंचर के पैसे मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर कर दी हत्या

Sriganganagar Crime News: श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंचर लगाने के बाद पैसे मांगने पर बलजीत बाबा को कथित रूप से ट्रैक्टर से कुचल दिया गया. घटना में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने फरार ओवरलोड ट्रैक्टर को भोमपुरा के पास पकड़कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byPradeep Suthar
Published: Jun 07, 2026, 12:15 PM|Updated: Jun 07, 2026, 12:15 PM
रायसिंहनगर में दर्दनाक वारदात, टायर पंचर के पैसे मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर कर दी हत्या
Image Credit: AI Generated

Sriganganagar Crime News: श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. टायर पंचर लगाने के बाद मेहनताना मांगने पर ट्रैक्टर चालक ने पंचर बनाने वाले व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, यह घटना 12 पीएस भारतमाला रोड पर भगत सिंह कॉलेज के नजदीक हुई. यहां टायर पंचर का काम करने वाले बलजीत बाबा ने ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंचर लगाया था. आरोप है कि काम पूरा होने के बाद जब उन्होंने चालक से पैसे मांगे, तो दोनों के बीच विवाद हो गया.

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विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रैक्टर चालक ने बलजीत बाबा को ट्रैक्टर से कुचल दिया. हादसे में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को रायसिंहनगर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ओवरलोड ट्रैक्टर को भोमपुरा के पास पकड़ लिया. इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों के साथ अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल बना हुआ है.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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