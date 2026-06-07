/रायसिंहनगर में दर्दनाक वारदात, टायर पंचर के पैसे मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर कर दी हत्या

Sriganganagar Crime News: श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. टायर पंचर लगाने के बाद मेहनताना मांगने पर ट्रैक्टर चालक ने पंचर बनाने वाले व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, यह घटना 12 पीएस भारतमाला रोड पर भगत सिंह कॉलेज के नजदीक हुई. यहां टायर पंचर का काम करने वाले बलजीत बाबा ने ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंचर लगाया था. आरोप है कि काम पूरा होने के बाद जब उन्होंने चालक से पैसे मांगे, तो दोनों के बीच विवाद हो गया.

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विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रैक्टर चालक ने बलजीत बाबा को ट्रैक्टर से कुचल दिया. हादसे में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को रायसिंहनगर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ओवरलोड ट्रैक्टर को भोमपुरा के पास पकड़ लिया. इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों के साथ अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल बना हुआ है.



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