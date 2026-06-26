/श्रीगंगानगर में स्टेडियम जाते समय ट्रोले ने बाइक को मारी टक्कर, नाती की मौत, नाना घायल

Sri Ganganagar Accident: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में आज शाम को NH-62 पर जेल के पास हुए सड़क हादसे में सेवानिवृत्त अध्यापक एवं कुम्हार समाज समिति के अध्यक्ष नत्थूराम कलवासिया घायल हो गए, जबकि उनके 14 वर्षीय नाती मौलिक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

थाना के सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि बीकानेर की ओर से श्रीगंगानगर जा रहे एक ट्रोले ने फ्लाईओवर से उतरते ही पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी नत्थूराम कलवासिया (70) पुत्र लेखराम और उनके नाती मौलिक (14) पुत्र सीताराम निवासी वार्ड संख्या 26 की बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में नत्थूराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मौलिक की मौत हो गई.

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खेल प्रैक्टिस के लिए जा रहा था नाती

जानकारी के अनुसार, नत्थूराम अपने नाती को हाईवे पार स्थित पालिका स्टेडियम ग्राउंड में शाम की खेल प्रैक्टिस के लिए छोड़ने जा रहे थे. हादसे के बाद उन्हें तत्काल एपेक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

ट्रोला चालक ने किया सरेंडर

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद ट्रोला चालक ने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने ट्रोला और क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है. शाम हो जाने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका. अब शनिवार को परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

हादसे की खबर मिलते ही एपेक्स हॉस्पिटल में विधायक डूंगरराम गेदर शहर के कई गणमान्य नागरिक और कुम्हार समाज के लोग पहुंच गए. बताया जा रहा है कि मृतक मौलिक अपने नाना-नानी के साथ सूरतगढ़ में रहता था, जबकि उसके माता-पिता देहरादून में निवास करते हैं.

हाईवे पर अवैध क्रॉसिंग का रास्ता बंद

दूसरी ओर इस हादसे के बाद जागे नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने आनन-फानन में हाईवे को क्रॉस कर जाने वाले हाउसिंग बोर्ड और स्टेडियम ग्राउंड के रास्ते को जेसीबी लगाकर बंद करवाने का काम शुरू करवाया. बता दें कि इस स्थान पर वैध पासिंग नहीं होने के कारण हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है.

