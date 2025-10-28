Zee Rajasthan
अनूपगढ़ सरपंच पर लगे आरोप, शख्स को कमरे में बंद कर मारपीट करते हुए दी जातिसूचक गालियां

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ पंचायत में धरने पर बैठे हुए लेखराम बावरी ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अपने घर बुलाकर घर का दरवाजा बंद कर मारपीट करने और जातिसूचक गालियां निकाली. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Oct 28, 2025, 01:47 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:47 PM IST

अनूपगढ़ सरपंच पर लगे आरोप, शख्स को कमरे में बंद कर मारपीट करते हुए दी जातिसूचक गालियां

Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 54 जीबी में पिछले 24 दिनों से ग्रामीण ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं.

धरने पर बैठे हुए लेखराम बावरी (42) पुत्र लक्ष्मण राम निवासी गांव 54 जीबी ने सरपंच भगवान सिंह पर उसे अपने घर बुलाकर घर का दरवाजा बंद कर मारपीट करने और जातिसूचक गालियां निकालने के आरोप लगाते हुए रामसिंहपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है.

लेखराम के साथ मारपीट की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो काफी संख्या में ग्रामीण सरपंच के घर के बाहर पहुंच गए लेकिन सरपंच मौके पर नहीं मिला. एसएचओ अजय कुमार ने बताया कि लेखराम की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच रायसिंहनगर डीएसपी अनु बिश्नोई के द्वारा की जा रही है.

लेखराम ने बताया कि सरपंच भगवान सिंह और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है. उन्होंने बताया कि वह अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने और विकास कार्यों की जानकारी लेने के लिए लगाई गई आरटीआई का जवाब देने की मांग को लेकर पिछले 24 दिनों से ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं. इसी कारण से सरपंच भगवान सिंह उससे रंजिश रखने लगा.

लेखराम ने बताया कि वह शाम करीब 7:30 बजे गांव के ही एक ठेके पर खड़ा था. उस दौरान वहां सरपंच भगवान सिंह आया और उसे बैठकर बात करने का कहकर अपने साथ अपने घर ले गया. लेखराम ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने उसे अपने घर ले जाकर दरवाजा बंद कर उसके साथ मारपीट की और उसे जाति सूचक गालियां भी निकाली.

लेखराम ने बताया कि जब उसने शोर मचाया तो कुछ ग्रामीण सरपंच के घर पहुंचे और सरपंच के चंगुल से उसे छुड़वाया. घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो सरपंच के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है. इस मामले में रामसिंहपुर एसएचओ अजय कुमार ने बताया कि लेखराम की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि रायसिंहनगर डीएसपी अनु बिश्नोई के द्वारा मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया गया.

