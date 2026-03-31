RBSE 12th Result 2026 : आज जब राजस्थान बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट आए तो 5 होनहारों की सूची में निकिता का नाम भी चमक रहा है, लेकिन औरों की तरह उसके घर में बधाई देने वालों का तांता नहीं लगा है. घर में सन्नाटा है.

श्री गंगानगर की मेधावी निकिता को पता था कि वो टॉप करेगी बहुत मेहनत करती थी, देखो उसकी मार्कशीट देखो. ऐसे कहते हुए निकिता के पिता का गला रूंध जाता है. आगे कहते हैं कि जो नियति को मंजूर था वो हुआ. निकिता की मां चुपचाप वहीं बैठी सब सुन रही है.

श्री गंगानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय श्री गंगानगर में अध्यनरत छात्रा परीक्षा की जंग में तो जीत गई लेकिन जिंदगी की जंग से परीक्षा परिणाम आने से पहले ही हार गई. कक्षा 12वीं की छात्रा निकिता ने इस वर्ष कला वर्ग मैं 12वीं की परीक्षा दी थी.

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परीक्षा होने के बाद निकिता अचानक बीमार हो गई. इसके बाद निकिता के परिजन उसे इलाज के लिए लेकर गए तो डॉक्टर की टीम ने उसे बीकानेर भेज दिया. बीकानेर में पीलिया से पीड़ित निकिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वही आज जारी हुए परीक्षा परिणाम में निकिता के 93.80% अंक आए हैं. वही निकिता के परिजनों के भी बेटी के निधन के बाद बुरा हाल है.

आपको बता दें कि इस बार के परिणामों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. 12वीं का पास प्रतिशत 97.20 फीसदी रहा. इसमें छात्रों का पासिंग प्रतिशत 96.46 फीसदी और छात्राओं का 97.77 फीसदी दर्ज किया गया है, जिससे एक बार फिर लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन कर बाजी अपने नाम की है.

पांच टॉपर्स में चार छात्राएं

साइंस स्ट्रीम में इस बार पांच संयुक्त टॉपर्स रहे, जिन्होंने 499 अंक यानी 99.80 प्रतिशत हासिल किए. इन टॉपर्स में सोनू मेहरा, दीपिका रानावत (रंकावत), दिव्या भादू, निकिता और रिशिता शामिल हैं. खास बात यह है कि इन पांच टॉपर्स में चार छात्राएं हैं, जो लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है.

वहीं, आर्ट्स स्ट्रीम में भी तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. नरपत, नव्या मीणा और नैनसी चौधरी ने 498 अंक यानी 99.60 प्रतिशत हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया. आर्ट्स का कुल रिजल्ट 97.54 फीसदी रहा है.

कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो वर्षा रानी ने 496 अंक यानी 99.20 प्रतिशत हासिल कर टॉप किया है. कॉमर्स का कुल परिणाम 98.50 फीसदी दर्ज किया गया है, जो तीनों स्ट्रीम में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा साइंस स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 97.52 फीसदी रहा है. इस बार का रिजल्ट बेहतर रहा है और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

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