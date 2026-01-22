Rajasthan: 45 वर्षीय शख्स 14 साल की नाबालिग को घर पर अकेला देख करने लगा अश्लील...

Rajasthan Crime: राजस्थान के अनूपगढ़ में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 14 वर्षीय नाबालिग को घर पर अकेली पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया है. पीड़िता ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है.

पीड़िता की मां ने बताया कि कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो चुकी है. अब वह अपनी दो बेटी और एक बेटे के साथ रह रही है. उन्होंने बताया कि कल दोपहर करीब 2 बजे उसकी बड़ी बेटी पेपर देने गई हुई थी और उसका 12 बच्चे बेटा खेलने के लिए घर से बाहर गया हुआ था.

बेटी घर पर थी अकेली

उन्होंने बताया कि वह 2 बजे अपने काम पर चली गई उस दौरान उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी. पीड़िता की मां ने बताया कि कल लगभग 2.30-3 बजे उसकी बेटी कमरे में अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, इतने में नरेश कुमार उनके घर में आया और मेरी चारपाई पर बैठ गया.

अश्लील बातें करना लगा

महिला ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी के साथ अश्लील बातें करना लगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. महिला ने आरोप लगाया है कि नरेश कुमार ने उसकी बेटी को रुपए देने का भी लालच दिया. 14 वर्ष की लड़की ने जब उसका विरोध किया और वह रोने लगी तो नरेश कुमार मौके से फरार हो गया. महिला ने बताया कि इस घटना के दौरान उसकी बेटी को चोटें और खरोंचे भी आई है. महिला ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर अनूपगढ़ पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस गंभीरता से इस मामले में अनुसंधान कर रही है और पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है.

